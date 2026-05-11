‘물오른 박지훈의 물’…오리온, 닥터유 제주용암수 모델 발탁

오리온이 ‘닥터유 제주용암수’ 새 모델로 배우 박지훈을 발탁했다.

오리온은 박지훈의 밝고 깨끗한 이미지가 닥터유 제주용암수가 지향하는 건강한 브랜드 이미지와 맞닿아 있다고 판단해 모델로 선정했다고 11일 밝혔다.

박지훈은 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 이홍위 역을 맡아 섬세한 연기를 선보이며 대중적 인지도를 넓혔다. 해당 작품은 오리온 계열사 쇼박스가 배급한 영화로, 1680만 관객을 동원하며 흥행에 성공했다.

오리온은 이번 모델 발탁을 계기로 여름 성수기 생수 시장 공략에 속도를 낸다. 제주 수원지의 청정성과 닥터유 제주용암수의 건강한 이미지를 박지훈의 신선한 분위기와 연결해 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다.

새 캠페인은 ‘물오른 박지훈의 물’이라는 콘셉트로 전개된다. 오리온은 배우로서 성장세를 보이고 있는 박지훈의 이미지와 제주에서 온 용암수의 깨끗한 이미지를 함께 부각할 계획이다.

소비자 접점을 넓히기 위한 온·오프라인 프로모션도 진행한다. 오리온은 수분 보충이 필요한 스포츠 행사 현장에 영상과 배너 등 광고물을 설치하고, 닥터유 제주용암수 체험 기회를 제공할 예정이다.

자사몰 ‘닥터유몰’에서는 박지훈 관련 한정판 굿즈와 스페셜 키트도 선보인다. 이를 통해 기존 제품 소비자뿐 아니라 박지훈 팬덤과 젊은 소비층까지 브랜드 경험을 확대한다는 구상이다.

오리온 관계자는 “박지훈의 깨끗하고 진정성 있는 이미지가 닥터유 제주용암수의 건강한 브랜드 가치를 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “소비자 접점을 확대해 여름 성수기 시장에서 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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