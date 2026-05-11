함정우, LIV 골프 버지니아 공동 21위… 우승은 하버트

함정우. 사진=KPGA 홈페이지 캡처

LIV 골프에 출전한 함정우가 공동 21위에 올랐다.

함정우는 11일 미국 워싱턴 D.C.의 트럼프 내셔널 골프 클럽(파72)에서 열린 LIV 골프 버지니아(총상금 3000만 달러) 최종 4라운드에서 버디 6개와 보기 3개를 묶어 3언더파 69타를 기록했다. 최종합계 9언더파 279타를 작성한 그는 브랜든 그레이스(남아공), 아드리안 메롱크(폴란드)와 함께 공동 21위로 대회를 마쳤다.

한국프로골프(KPGA) 투어 4승의 빛나는 함정우는 지난달 아시안투어 인터내셔널 시리즈 싱가포르 오픈에서 우승을 차지했다. 인터내셔널 시리즈 포인트 순위 1위에 오른 그는 LIV 골프에서 와일드카드 제안을 받아 이번 대회에 나섰다.

우승은 루카스 허버트(호주)가 차지했다. 허버트는 이날 3언더파를 추가하며 최종합계 24언더파 264타로 2위 세르히오 가르시아(스페인·20언더파 268타)를 4타 차로 따돌렸다. 2024년 LIV 골프로 이적한 하버트의 첫 우승이다. 그는 미국프로골프(PGA) 투어에서 1승, 유럽 투어에서 3승을 각각 거둔 바 있다.

송영한은 6언더파 공동 30위, 안병훈은 5언더파 공동 35위에 머물렀다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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