홍명보호 윙백 이태석, 멈추지 않는 발끝…시즌 5호 도움

이태석. 사진=뉴시스

이태석(아우스트리아 빈)의 발끝이 쉴 틈이 없다. 또 한 번 특급 배달에 성공했다.

이태석은 11일 오스트리아 빈의 알리안츠 슈타디온에서 열린 라피트 빈과의 2025∼2026 오스트리아 분데스리가 31라운드 원정 경기에서 선발 출전해 팀이 1-0으로 앞서던 후반 15분 시즌 5호 도움으로 추가골에 기여했다. 아우스트리아 빈은 라피트 빈을 2-0으로 꺾었다.

도우미로서의 존재감이 진하다. 이태석이 도움을 올린 건 지난달 27일 슈투름 그라츠전 이후 2경기 만이다. 이날 풀타임을 소화한 그는 패스 성공률은 57%(13/23)에 머물렀지만 기회 창출 2회, 태클 4회, 걷어내기 3회, 볼 회수 4회 등으로 이를 상쇄했다. 축구 통계 매체 풋몹으로부터 평점 7.8을 받았다. 필드 플레이어 중 만프레드 피셔와 함께 팀 내에서 2번째로 높았다.

정교함이 빛났다. 후반 15분이었다. 이태석은 오른쪽에서 날카로운 코너킥을 올렸다. 이를 문전에 있던 틴 플라보티치가 정확한 헤더로 연결해 골망을 흔들었다.

이태석은 지난해 8월 K리그1 포항 스틸러스를 떠나 유럽 무대에 진출했다. 올 시즌 리그 29경기 중 28경기에 선발로 출전하면서 주전으로 자리매김했다. 올 시즌 성적표는 3골 5도움이다.

아우스트리아 빈은 이날 전반 9분 사넬 살리치의 헤더 선제골로 앞서 나갔다. 이어 이태석의 도움으로 나온 추가골로 완승을 거뒀다.

2연승을 달린 빈은 승점 29(14승5무12패)를 기록하며 라피트 빈(승점 27)을 밀어내고 상위 스플릿 6개 팀 중 4위로 올라섰다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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