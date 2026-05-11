소노, 반격의 서막 알렸다 “노력과 열정이 재능을 이겼다”

사진=KBL 제공

“노력과 열정이 재능을 이겼다.”

소노의 의지는 꺾이지 않았다. 반격을 꾀한다. 10일 부산 사직체육관에서 열린 KCC와의 ‘2025~2026 LG전자 프로농구’ 챔피언결정(7전4선승제) 4차전서 81-80 1점차 짜릿한 승리를 거뒀다. 창단 첫 챔프전 승리를 맛보는 순간이었다. 손창환 소노 감독은 “선수들이 열심히 뛰어주고 집중력 있게 해준 덕분에 이길 수 있었다. 노력과 열정이 재능을 이겼다”고 밝혔다.

모두가 하나가 돼 일군 결과다. 경기 종료 3.6초를 앞둔 시점. 80-80 동점이었다. 소노는 작전타임을 불렀다. 머리를 맞댔다. 손 감독은 “즉석에서 만든 패턴이다. 큰 틀은 내가 잡았지만, 선수들이 아이디어를 줬다. 네이던 나이트가 볼을 잡을 때 백도어에서 승부를 본 게 맞아떨어졌다”고 설명했다. 이정현이 마지막 자유투를 일부로 넣지 않은 것도 마찬가지. 상대에게 공격 찬스를 주지 않기 위해서였다. 이정현은 “선수들끼리 의논한 부분”이라고 귀띔했다.

사진=KBL 제공

일단 집으로 돌아가는 데 성공했다. 13일 5차전을 치른다. 소노는 3, 4차전서 상대를 강하게 압박, 좋은 승부를 벌였다. 체력적으로 힘들지 않다면 거짓말이다. 하지만 1패만 더하면 시즌이 끝나는 상황인 만큼 끝까지 밀어붙일 생각이다. 손 감독은 “1,2차전 땐 우리가 상대보다 에이스가 적기 때문에 체력적인 부분을 고려해, 하던 플레이를 계속했다”면서 “이제부턴 방법이 없다. 물러날 곳이 없지 않은가. 계속 이렇게 진흙탕 싸움을 해야 한다”고 강조했다.

사진=KBL 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]