장동민, 공포·반칙·입냄새에 멘붕…‘최우수산’ 초토화

최우수산 스틸컷. MBC 제공

늘 승부욕 넘치는 모습으로 게임을 주도하던 장동민이 뜻밖의 위기에 빠진다. 예능 강자의 면모를 자랑하던 그가 극한의 공포 체험과 예측 불가 게임 속에서 연달아 흔들리며 수난 시대를 맞이한다.

10일 방송되는 MBC ‘최우수산’ 2회에서는 대둔산을 배경으로 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 제2회 최우수자 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.

이날 멤버들은 입으로 바람을 불어 공을 움직이는 폐활량 입 축구 게임에 도전한다. 유세윤-허경환 팀과 장동민-양세형 팀으로 나뉘어 맞붙는 가운데, 게임 도중 각종 반칙과 예상치 못한 돌발 상황이 이어지며 현장은 순식간에 혼돈에 빠진다. 특히 강렬한 입냄새 공격까지 더해지며 멤버들은 웃음과 고통을 동시에 호소했다는 후문이다.

여기에 장동민은 과거 경험이 있는 대둔산 삼선계단 미션에서도 다시 한 번 공포와 마주한다. 무려 51도 경사의 아찔한 절벽 코스 앞에서 그는 긴장감을 감추지 못했고, 다른 멤버들 역시 예상 이상의 스릴에 비명을 쏟아냈다고 전해졌다. 과연 모두가 끝까지 완주에 성공할 수 있을지 관심이 모인다.

또한 이날 방송에서는 도토리가 걸린 대둔산 퀴즈 대결도 펼쳐진다. 평소 뛰어난 두뇌 회전으로 활약해온 장동민은 이번에도 남다른 추리력을 발휘하지만, 결정적인 순간 예상치 못한 반전이 기다리고 있는 것으로 알려져 궁금증을 높인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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