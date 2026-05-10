알파드라이브원, 첫 KCON 무대 봤더니…워너원 커버·JO1와 컬래버까지

신인 보이그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 데뷔 첫 ‘KCON JAPAN 2026’을 장식했다.

알파드라이브원은 지난 8~10일 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 개최된 ‘KCON JAPAN 2026’에 데뷔 후 처음으로 참석해 8~9일 양일간 레드카펫부터 다채로운 무대까지 현지 팬들과 호흡했다.

먼저 지난 8일 열린 엠카운트다운 스테이지에서 강렬한 비트의 ‘포뮬러(FORMULA)’로 칼군무를 선보였다. ‘체인스(Chains)’ 무대에서는 매혹적인 분위기로 반전 매력을 발산했다.

9일에는 엠카운트다운 스테이지 오프닝을 장식했다. 워너원의 ‘뷰티풀(Beautiful)’을 알파드라이브원만의 버전으로 완벽하게 소화해낸 알파드라이브원은 에너제틱함이 돋보이는 ‘프릭 알람(FREAK ALARM)’으로 열기를 끌어올린 뒤, 경쾌한 ‘시나몬 셰이크(Cinnamon Shake)’ 축제의 분위기를 고조시켰다 . 알파드라이브원과 제이오원(JO1)의 컬래버 무대도 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

약 1시간 동안 이어진 아티스트 스테이지에서는 팬들과 잊을 수 없는 시간을 가졌다. 멤버들은 객석 1층으로 직접 내려가 팬들에게 인사를 건네고 선물을 전달하는 등 가까이에서 소통했다.

올해 1월 2026년 첫 데뷔 K-팝 그룹으로 가요계에 도전장을 던진 알파드라이브원은 KCON에 이어 이달부터 본격적인 컴백 활동에 돌입한다. 오는 26일 프롤로그 싱글 ‘노 스쿨 투모로우(No School Tomorrow)’를 발표하고 첫 팬 콘서트 투어 ‘알파드라이브원 팬콘투어 스타로드(2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD])’를 개최한다. 오는 8월에는 미니 2집을 발매해 2026 최고 신인 자리를 노린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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