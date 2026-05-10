“결혼 무섭고 싫었다” 소진, 비혼주의 꺾은 ‘진짜 행복’ 고백

소진이 결혼에 대해 바뀐 생각을 털어놓았다. 출처=유튜브 채널 ‘유라유라해’ 영상 캡처

그룹 걸스데이 출신 배우 소진이 결혼 후 변화된 삶의 태도와 가치관을 진솔하게 털어놓았다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘유라유라해’에 게스트로 출연한 소진은 같은 멤버 유라와 만나 결혼 생활에 대한 깊이 있는 대화를 나눴다.

이날 소진은 “결혼식이 있었던 일주일이 정말 행복했다”며 “지금도 행복하지만, 당시 느꼈던 감정은 매우 특별했다. 다시 경험하고 싶을 정도로 많은 축하와 응원을 받았다”고 회상했다. 이어 “태어난 것을 축하받는 느낌이었다. “나를 조건 없이 축복하고 사랑해 주는 수많은 이들의 마음이 강렬하게 다가왔다”고 덧붙였다.

특히 소진은 과거 비혼을 고려했던 사실을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 “원래는 결혼 생각이 없던 사람이었다. 결혼이 싫고 무섭기도 했다”고 고백하면서도 “하지만 지금 경험하고 있는 결혼 생활은 너무나 좋다. 관계의 깊이 자체가 이전과는 다르다”며 만족감을 드러냈다.

결혼의 시기와 조건에 대해서는 개인의 단단함을 강조했다. 소진은 “누구를 만나느냐도 중요하지만, 스스로가 단단해졌을 때라면 언제 해도 좋다고 생각한다. 그 안에서 얻는 배움이 분명히 있다”고 조언했다.

또한 걸스데이 멤버들과의 활동이 결혼 생활의 밑거름이 되었다는 점도 언급했다. 그는 “결혼하고 보니 멤버들과 함께했던 시간도 마치 결혼 생활 같았다는 생각이 들었다”며 “서로 부딪히고 맞춰가며 가족처럼 지냈던 그 시절의 경험이 현재의 삶에도 큰 도움이 됐다”고 전해 멤버들을 향한 애정을 보였다.

한편 소진은 지난 2023년 배우 이동하와 백년가약을 맺고 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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