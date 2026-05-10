조찬호 청담셀의원 대표원장, 대한줄기세포치료학회서 골수흡인농축물 임상 노하우 공유

조찬호 청담셀의원 대표원장이 최근 대한줄기세포치료학회 학술대회에서 ‘골수흡인농축물(BMAC)의 임상 활용’을 주제로 강연했다.

조 원장은 이날 ‘각 분야 고수의 노하우 공개: 쉬운 BMAC 추출과 다양한 임상적 적용’을 주제로 연단에 올랐다. 조 원장은 실제 시술 영상을 바탕으로 골수흡인농축물(BMAC) 추출 과정과 임상 적용 시 고려해야 할 실무적 내용을 설명했다.

특히 그는 개원가에서 BMAC을 보다 안전하고 효율적으로 다루기 위해 필요한 절차와 실무적 노하우를 중심으로 강연을 구성했다.

BMAC은 환자의 골수에서 채취한 세포 성분을 농축해 활용하는 방식으로, 재생의학 분야에서 다양한 임상적 가능성이 논의되고 있다. 다만 재생의료 관련 제도와 안전성 기준이 강화되는 만큼, 의료 현장에서는 적절한 장비 선택과 표준화된 술기, 환자별 적용 기준에 대한 이해가 중요해지고 있다.

실제 청담셀의원은 개원가에서 다루기 까다로운 골수까지 활용하는 소수 의료기관 중 하나다. 이곳을 이끄는 조찬호 원장은 골수, 지방 등 다양한 줄기세포를 선구적으로 활용해왔다. 조 원장은 이날 실제 임상 현장에서 활용되는 장비와 술기 경험을 바탕으로 진행돼 참석 의료진의 관심을 모았다.

조찬호 원장은 “재생의료는 관심이 커지는 만큼 의료진이 안전성과 적용 기준을 충분히 이해하고 접근해야 하는 영역”이라며 “개원가에서도 현실적으로 참고할 수 있는 임상 경험을 공유하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “학회 차원의 임상 경험 공유가 이어질수록 재생의료에 대한 이해도와 현장 적용의 안전성이 함께 높아질 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 청담셀의원은 항노화 줄기세포치료를 선도하는 의료기관이다. 개인의 몸 상태에 따른 맞춤형 ‘헬스케어디자인’을 통해 프리쥬비네이션(예방적 항노화)을 실현하며 건강한 삶의 새로운 기준을 제시하고 있다.

병원은 27년간 항노화 줄기세포치료를 연구하고 이를 임상에 접목해온 조찬호 대표원장의 노하우를 집약한 특화 치료를 선보이고 있다.

조찬호 대표원장은 2007년 ‘신경줄기세포에 관한 연구’로 의학 박사학위를 받기까지 8년간 줄기세포를 연구했다. 이후 삼성의료원에서 가정의학과 교수로 재직하고 2016년 항노화 줄기세포치료 전문 의료기관인 청담셀의원을 개원해 올해 10주년을 맞았다. 조 원장은 전문성을 인정받아 대한항노화학회 교육이사와 대한줄기세포치료학회 부회장을 지내며 진료와 연구를 이어나가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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