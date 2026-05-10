정지선, 한화 팬 3대 집안의 시구 도전기…가족 특훈에 ‘전쟁 위기’

사장님 귀는 당나귀 귀 스틸컷. KBS2 제공

정지선 셰프가 야구 사랑 DNA를 대전 마운드 위에서 드러난다. 시아버지부터 남편, 아들까지 이어진 한화 이글스 팬 3대 집안의 응원을 등에 업고 생애 첫 시구 도전에 나선다.

10일 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선 가족의 좌충우돌 시구 준비 과정이 공개된다. 첫 시도부터 공이 눈앞에서 떨어지는 등 불안한 출발을 보이자 남편과 아들은 본격적인 시구 특훈에 돌입하며 훈련에 나선다.

하지만 연습 과정은 순탄치 않았다. 남편이 자세 교정을 위해 잔소리를 쏟아내자 정지선의 불만이 쌓이며 분위기가 급격히 얼어붙는다. 여기에 아들 우형마저 직설적인 피드백을 보태면서 예상치 못한 가족 코칭 전쟁으로 번질 위기를 맞는다.

그럼에도 아들은 키 173cm, 발 300mm의 탄탄한 피지컬을 바탕으로 직접 자세를 잡아주며 엄마의 시구 성공을 돕는다. 그러나 연습이 반복될수록 오히려 실력이 제자리라는 반응이 나오며 현장은 웃음바다가 된다.

한편 대전 현장에서 정지선을 알아보는 시민들이 몰리며 분위기는 또 한 번 반전된다. 아들은 “엄마가 대전에서도 이렇게 인기 있을 줄 몰랐다”며 놀라움을 드러내고, 가족은 그동안과는 다른 공인급 인기를 체감하게 된다.

과연 정지선이 가족의 특훈과 응원 속에서 첫 시구를 성공적으로 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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