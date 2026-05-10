“결혼은 신중, 이혼은 신속”…이지훈 변호사가 결혼한 신지 걱정하는 까닭

이지훈 변호사가 신지와 문원의 결혼에 대해 조언하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘아는 변호사’ 영상 캡처

이지훈 변호사가 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘주변의 반대를 뚫고 난이도 높은 결혼을 한 여자가 행복하기 위한 5가지 필수템’이라는 제목의 영상을 게재했다.

지난 7일 이 변호사는 영상에서 신지의 결혼을 언급하며 “내 여동생이라면 절대 시키지 않았을 결혼”이라는 파격적인 발언을 했다. 또 “결국 인생은 본인의 선택이지만, 행복을 위해서는 말보다 행동으로 상대를 평가해야 한다”며 “특히 경제적으로나 심리적으로 궁핍한 상황에서 드러나는 행동을 면밀히 살펴야 한다”고 강조했다.

이어 “행복하기 위해 한 결혼인 만큼, 만약 살다가 행복하지 않다면 이혼을 주저하지 않았으면 좋겠다”는 소신을 밝혔다. 그는 “결혼은 신중하게, 이혼은 신속하게 해야 한다”며 주변의 시선을 의식해 오기로 불행을 참는 것이 관계의 균형을 무너뜨릴 수 있다고 경고했다.

특히 주변의 반대를 무릅쓴 결혼일수록 ‘잘 사는 모습을 보여줘야 한다’는 강박에 직면하기 쉽다는 점을 지적했다. 이 변호사는 “미안함이나 책임감을 과하게 느끼다 보면 대등한 관계가 깨질 우려가 있다”며 “갈등을 숨기지 말고 즉각 해결하는 것이 행복한 결혼 생활의 핵심”이라고 재차 강조했다.

한편 신지와 문원은 지난 2일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 라디오 프로그램 ‘싱글벙글쇼’에서 게스트와 DJ로 만나 연인으로 발전했다.

앞서 문원이 자녀가 있는 재혼 가정이란 사실이 알려지며 일각에서는 사생활 관련 의혹이 제기되기도 했다. 이에 신지 측은 이혼협의서 등을 공개하며 의혹을 전면 부인했으며 허위 사실 유포에 대한 강력한 법적 대응을 시사한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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