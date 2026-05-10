민희진, 전남대서 ‘K-팝’ 특별강연 연다

민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 열린 1심 소송 결과와 향후 계획 등 발표를 위한 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴시스 제공

민희진 오케이레코즈 대표(전 어도어 대표)가 공식석상에 선다.

전남대학교 5·18연구소에 따르면 민 대표는 오는 12일 광주 전남대 용지관 컨벤션홀에서 열리는 K-컬처 관련 특별 강연에 참석한다.

연구소 창립 30주년과 5·18 민주화운동 46주년을 기념한 이번 행사는 ‘K-컬처, K-팝, 광주에서 전남대에서 상상하다!’를 주제로 한다. 민 대표의 기조강연, 박구용 교수와의 질의 응답 순으로 약 100분간 진행된다. 전 세계적 문화 현상으로 자리 잡은 한국 문화와 대중음악의 본질적 가치를 5·18 민주주의 정신과 연결 지어 탐구하기 위해 마련됐다.

민 대표는 SM엔터테인먼트 크리에이티브 디렉터 출신으로 샤이니, 에프엑스(f(x)), 엑소(EXO), 레드벨벳 등 국내외에서 활약하는 K-팝 아이돌 그룹의 콘셉트 제작에 참여했다. 이후 하이브 산하인 어도어 대표이사로 걸그룹 뉴진스를 론칭해 새로운 신화를 썼다. 다만 대표이사직 사임 과정, 뉴진스의 전속계약 분쟁 등 각종 송사에 휘말린 상태다. 현재 새 연예기획사 오케이레코즈를 설립해 독자 행보를 펼치고 있다.

한편 민 전 대표는 하이브와 256억 원대 풋옵션 소송, 어도어와 뉴진스 전속계약과 관련해 430억 원 규모의 손해배상 소송을 진행 중이다. 오는 15일 쏘스뮤직과 빌리프랩이 민 전 대표를 상대로 제기한 손해배상 소송 변론기일을 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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