이연이 아이유와의 에피소드를 공개했다. 출처=‘전지적 참견 시점’ 397회 방송 캡처

배우 이연이 연예계 절친 아이유와의 각별한 우정과 훈훈한 미담을 공개해 화제다.

지난 9일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에는 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 아이유의 비서 역으로 호흡을 맞추고 있는 배우 이연이 게스트로 출연해 일상을 공개했다.

이날 방송에서는 이연과 아이유의 동반 화보 촬영 현장이 전파를 탔다. 작품을 통해 인연을 맺은 두 사람은 촬영 내내 스스럼없는 농담을 주고받으며 남다른 ‘찐친 케미’를 선보였다.

촬영 도중 휴식을 취하던 이연이 “지쳤다. 지금 당장 지은 선배네 집에 가서 자고 싶다”고 말하자, 아이유는 “네가 자는 방이 아늑하다. 우리 집에는 너의 전용 잠옷도 있지 않느냐”고 화답해 시청자들의 눈길을 끌었다. 이에 이연은 “전용 바디로션도 있다. 이제 샴푸와 린스도 가져다 놓아야겠다”며 너스레를 떨어 두 사람의 친밀한 사이를 입증했다.

이어진 스튜디오 토크에서 이연은 아이유를 향한 깊은 고마움을 전했다. 이연은 “초반에 대접하고 싶은 마음에 제가 밥을 산 적이 있는데, 어느 날 선배가 진지하게 ‘그렇게 기분대로 돈 쓰다가는 돈 못 모은다’고 조언해 줬다”고 밝혔다. 이어 “나를 만날 때는 돈 쓸 생각 하지 말고 오라고 말해줬다”며 아이유의 세심한 배려를 공개해 훈훈함을 더했다.

또한 이연은 “집에 지은 선배가 준 선물이 가득하다. 촬영 때 선물 받은 스피커부터 여권 케이스까지 정말 많다”고 자랑하며 아이유의 남다른 후배 사랑을 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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