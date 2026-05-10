에스파 닝닝, 마이크로 핫팬츠로 드러낸 ‘황금 비율’…다리 길이만 2미터? [스타★샷]

닝닝이 시크하고 스포티한 패션으로 워너비 몸매를 인증했다. 출처=닝닝 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 닝닝이 스포티하면서도 감각적인 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 9일 닝닝은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “YOU ARE PERFECTION”이라는 문구와 함께 화보를 연상케 하는 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 닝닝은 올 블랙 컬러를 기반으로 한 강렬한 스타일링을 선보이며 특유의 시크한 에너지를 발산했다.

이날 닝닝이 선택한 스타일은 ‘변주된 애슬레저 룩’이다. 볼륨감 있는 실루엣의 오버사이즈 나일론 집업 점퍼로 스포티한 무드를 강조했으며 하이넥 디테일을 통해 쿨한 분위기를 배가시켰다. 특히 상의의 여유로운 핏과 대조되는 마이크로 핫팬츠를 매치해 완벽한 ‘워너비 몸매’를 가감 없이 드러냈다.

패션의 완성도를 높인 포인트 아이템도 눈길을 끌었다. 닝닝은 비치는 질감의 블랙 타이즈에 아찔한 포인티드 토 스틸레토 롱부츠를 믹스매치하는 과감함을 보였다. 이는 자칫 평범할 수 있는 캐주얼 룩을 하이엔드 패션의 경지로 끌어올렸다.

여기에 얼굴의 절반을 가리는 커다란 고글형 선글라스와 오렌지 틴트 렌즈, 그리고 날카롭게 다듬은 블랙 네일 아트는 최근 유행하는 사이버코어 감성을 완벽하게 투영했다. 자연스럽게 연출한 업스타일 헤어 역시 닝닝만의 자유롭고 힙한 매력을 극대화했다.

한편 닝닝이 속한 에스파는 오는 29일 정규 2집 ‘레모네이드(LEMONADE)’ 발매를 앞두고 컴백 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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