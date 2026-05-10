박서진, 미역국 대참사+러브라인 합세…母 생일파티 대혼란

살림하는 남자들 시즌2 방송화면 캡처.

가수 박서진이 어머니를 위한 특별한 생일 이벤트를 준비하며 유쾌한 가족 케미를 선보였다. 예상치 못한 손님들의 등장과 묘한 러브라인 분위기, 여기에 웃음 가득한 요리 소동까지 더해지며 안방극장에 따뜻한 웃음을 안겼다.

지난 9일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 어머니의 생일을 맞아 깜짝 파티를 준비하는 박서진 가족의 하루가 공개됐다.

이날 박서진은 어머니를 위해 특별한 추억을 만들겠다며 자신감 넘치는 모습을 보였다. 그는 앞서 살림남 미팅 특집에서 동생 효정과 최종 커플로 이어졌던 추혁진을 집으로 초대했다. 갑작스러운 추혁진의 등장에 당황한 효정은 곧바로 반격에 나섰다.

효정은 과거 살림남에서 박서진과 러브라인 분위기를 형성했던 요요미를 초대했고, 예상하지 못했던 요요미의 등장에 박서진 역시 당황한 표정을 감추지 못했다. 특히 그는 과거 마음을 거절당했던 기억을 떠올리며 은근한 서운함과 뒤끝을 드러내 웃음을 자아냈다.

네 사람은 이후 본격적인 생일 파티 준비에 돌입했다. 어머니가 좋아할 만한 이벤트를 고민하던 이들은 자연스럽게 역할을 나눴다. 효정과 요요미는 미용 팀으로 변신해 어머니와 함께 미용실로 향했고, 박서진과 추혁진은 요리 팀을 맡아 생일상을 준비했다.

특히 어머니는 효정과 요요미의 손길 아래 색다른 스타일 변신에 나섰고, 한껏 들뜬 모습으로 행복한 미소를 지었다. 여기에 추혁진이 아버지의 다리를 정성껏 마사지해주는 모습까지 이어지며 훈훈함을 더했다. 아버지는 그 모습을 보며 먼저 세상을 떠난 셋째 아들을 떠올렸고, 울컥한 마음을 드러내 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었다.

반면 주방에서는 예상치 못한 요리 대참사가 벌어졌다. 박서진은 어머니를 위해 처음으로 미역국 끓이기에 도전했지만, 미역 양 조절에 실패하며 ‘미역 폭탄’을 만들어냈다. 당황한 박서진과 이를 수습하려 애쓰는 추혁진의 모습은 폭소를 자아냈다.

방송 말미에는 본격적인 생일잔치가 다음 주 공개될 예정이라는 예고가 전해지며 기대감을 높였다. 특유의 엉뚱하면서도 따뜻한 매력으로 가족들과 특별한 추억을 만들어가고 있는 박서진이 다음 방송에서는 어떤 웃음과 감동을 선사할지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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