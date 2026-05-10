김민하, 민소매로 드러낸 ‘한 줌’ 몸매…“종잇장 몸매 아니야?” [스타★샷]

김민하가 한층 슬림해진 근황을 공개했다. 출처=김민하 SNS

배우 김민하가 한층 슬림해진 실루엣과 감각적인 일상을 공유하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 8일 김민하는 자신의 SNS 계정에 “양아~”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김민하는 편안하면서도 위트 있는 ‘이지 캐주얼’의 정석을 선보였다.

특히 눈길을 끈 것은 과감한 컬러 매치와 소품 활용이다. 그는 몸매 라인이 드러나는 핑크 톤의 민소매 톱에 화려한 별 패턴이 프린트된 퍼플 팬츠를 매치해 경쾌한 무드를 완성했다. 여기에 캐릭터 패턴이 새겨진 민트색 백팩과 커다란 양 인형 오브제를 포인트 아이템으로 활용해 자칫 평범할 수 있는 홈웨어에 동화적인 상상력을 더했다.

헤어 스타일 역시 룩의 완성도를 높였다. 김민하는 잔머리 없이 깔끔하게 말아 올린 업스타일로 가녀린 목선과 투명한 피부를 강조하며 특유의 맑고 깨끗한 인상을 극대화했다.

사진을 접한 누리꾼들은 “김민하만의 분위기는 독보적이다”, “사랑스러움 그 자체”, “슬림해진 모습에 미모가 더 물이 올랐다” 등 열띤 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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