유희관 흔들리고 니퍼트 압도…‘불꽃야구2’ 극과극 희비

불꽃야구2 스틸컷. 스튜디오C1 제공

합격과 탈락을 가르는 치열한 생존 경쟁이 본격적으로 펼쳐진다. 불꽃야구2 지원자들이 자체 청백전에서 단 한 번의 투구와 타석 결과로 희비가 엇갈리는 가운데, 김성근 감독의 냉철한 평가까지 이어지며 긴장감이 최고조에 달한다. 유희관과 니퍼트 등 프로야구 레전드 출신 선수들의 극명하게 엇갈린 활약도 공개될 예정이어서 관심이 쏠린다.

오는 11일 오후 8시 공개되는 ‘불꽃야구2’ 2화에서는 불꽃 파이터즈 입단을 위한 지원자들의 치열한 테스트 현장이 그려진다. 참가자들은 공 하나, 플레이 하나마다 합격과 탈락의 갈림길에 서며 극한의 압박감을 경험한다.

KBO리그 통산 101승을 기록한 ‘컨트롤 아티스트’ 유희관은 청백전 도중 예상 밖의 위기를 맞는다. 특유의 느린 공과 정교한 제구력으로 카운트를 잡아가던 그는 상대 타자들의 집중 공략에 흔들리는 모습을 보인다. 경기 흐름이 예상과 다르게 흘러가자 현장에서는 “탈락하는 것 아니냐”는 반응까지 나온다. 프로 시절 뛰어난 제구력으로 리그를 대표했던 유희관이 위기를 극복하고 불꽃 파이터즈 유니폼을 입게 될지 관심이 집중된다.

반면 니퍼트는 등장과 동시에 압도적인 존재감을 드러낸다. 높은 타점에서 꽂히는 강력한 직구와 노련한 완급 조절로 타자들을 압도하며 양 팀 더그아웃 모두를 술렁이게 만든다. 니퍼트의 위력적인 투구에 감탄이 이어지는 가운데, 김성근 감독 역시 연신 고개를 끄덕이며 만족감을 드러낸다는 후문이다.

투수들의 희비가 엇갈리는 가운데 김성근 감독의 특별 코칭 장면도 공개된다. 김 감독은 눈여겨본 한 참가자를 직접 불러 세운 뒤 “무슨 생각을 하는지 모르겠다”며 날카로운 지적을 쏟아낸다. 하지만 이내 선수의 잠재력을 끌어내기 위한 밀착 지도에 나서며 현장 분위기를 바꾼다.

특히 참가자들은 ‘성근 교습소’라 불리는 김성근 감독의 집중 코칭을 받기 위해 긴장 속에서도 기회를 노린다. 과연 감독의 눈도장을 받은 선수가 최종 합격 명단에 이름을 올릴 수 있을지 기대가 모인다.

제작진은 “극과 극의 투구를 보여준 두 베테랑 투수의 희비가 엇갈리며, 이들의 최종 합격 여부를 두고 긴장감이 고조될 예정”이라며 기대를 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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