‘모자무싸’ 구교환이 고윤정의 간절한 SOS에 폭설을 뚫고 질주했다.

지난 9일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 7회에서 “도와줘”라는 서로의 간절한 감정을 알아본 황동만(구교환)과 변은아(고윤정)는 그 대상에 대한 이야기를 나눴다.

황동만은 형의 사연을 말하진 못했지만, 변은아는 자신에게 최초로 ‘엑스표’를 쳐서 버려지는 공포를 갖게 한 사람이 엄마였고, 그래서 자식도, 내 남자도 부끄러워하지 않는 ‘힘 있는 여자’가 되겠다고 결심하게 됐다는 지난 날을 덤덤히 털어놓았다.

황동만은 변은아가 불안하지 않을 수만 있다면, “당신이 언제든 올 수 있는 ‘평생 바라기’, 오라면 달려가는 ‘노예’, 쭉 혼자 살아도 되는 ‘평생 대기조’가 되겠다”고 마음먹었다. 변은아는 시나리오 수정고를 보내고 불안한 마음에 잔뜩 쪼그라든 황동만을 안아주고 싶어 달려갔다. 그리고 “시나리오를 보다가 울었다”는 최고의 찬사로 황동만의 창작 엔진에 다시 한번 파워를 넣었다. 두 사람이 함께 완성해갈 ‘단 한 작품’에 대한 기대가 고조된 순간이었다.

이날 방송의 백미는 아지트에서 시작돼 밤바다까지 이어진 광란의 밤이었다. 변은아로 인해 불안을 잠재운 황동만은 이 순간만큼은 숙적 같았던 박경세(오정세)의 어깨에 머리를 기대 감정워치에 평온한 ‘녹색불’을 켤 수 있었다. 장미란(한선화)은 붕붕 떠서 정신없이 날갯짓을 하던 자신도 “착륙하게 하는 힘”을 가진 변은아에게 묘한 동질감을 느끼며 가시 돋친 마음을 내려놓았다. 그 기분에 밤바다까지 달려간 이들은 영화 ‘그리스인 조르바’의 엔딩처럼 모든 속박을 벗어던지고 어깨동무를 한 채 밤바다에서 춤을 췄다. 시청자들도 함께 해방감을 만끽할 수 있던 순간이었다.

하지만 한껏 들뜬 분위기는 갑작스러운 고백 릴레이로 반전을 맞았다. 장미란이 황동만에게 좋아한다고 깜짝 선언을 하자 황동만의 감정워치에는 ‘난감’이라는 단어가 떴다. 이어 황동만은 잔뜩 당황하며 변은아를 좋아한다고 털어놨다. 자신의 고백을 ‘난감’으로 받아들인 상황을 이해할 수 없는 장미란은 목소리를 높였고 격앙된 분위기 속에서 이들이 탄 자동차가 벼랑 끝으로 미끄러져 하마터면 목숨을 잃을 뻔한 아찔한 해프닝이 벌어지기도 했다. 죽음의 문턱에서 “괴로워 죽지 말고, 쪽팔려 죽지 말고, 늙어 죽는 게 소원”이라는 황동만의 또 다른 고백은 지독한 현실을 견뎌내는 이들에게 역설적인 위로를 전했다.

그 광란의 밤으로 인해 변은아는 결국 엄마 오정희(배종옥)를 만나야 했다. 의붓딸 장미란의 SNS에서 변은아와의 친밀한 한때를 본 오정희에겐 수년만에 만난 친딸에 대한 어떤 후회도 사과도 없었다. 대신 신축 오피스텔 키와 신용 카드를 내밀었다. 혹여 들킬 걸 대비해 친딸이 번듯하게 살고 있는 척해야 했기 때문.

황동만에 대한 불만도 노골적으로 드러냈다. 아지트에서 오정희를 우연히 만난 황동만은 연출부 막내 시절, 그의 압도적인 연기를 보며 ‘확철대오’했던 팬심을 비롯해, 용변 사건으로 인해 현장에서 갑자기 도망칠 수밖에 없었던 굴욕 에피소드까지 모조리 털어놓았다.

빛나고 잘난 남편과 자식으로 갈아끼우고도 채우지 못하고, 여전히 모두가 못났다 생각하고 모두가 마음에 들지 않는 엄마 오정희에게 사람을 한 감정의 덩어리로 보는 변은아는 “엄마는 경멸 덩어리”라고 쏘았다. 그리고 앞으로 자신은 더 잘나질 테니 “끝까지 친한 척하지 말라”하며 그녀의 제안을 모두 거부했다.

엄마에겐 창창하게 맞섰지만, 결국 변은아는 코피를 흘렸고, 황동만에게 “도와줘요”라는 문자를 보냈다. 산속 외진 곳에서 출장 뷔페 알바 중이던 황동만은 그 신호를 확인하자마자 탑차를 몰고 거센 눈발 속으로 질주했다.

‘모자무싸’는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 드라마다. 황동만과 변은아, 서로의 구원서사가 본격적인 2막을 연 가운데 7회 시청률은 2.6%(닐슨코리아, 전국기준)을 기록했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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