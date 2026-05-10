선두권 경쟁에 불붙이는 울산, 15kg 감량하고 부활한 말컹에게 쏠리는 시선

‘부활한 해결사’ 말컹(울산 HD)이 호랑이 군단의 선두권 경쟁에 불을 붙인다.
울산은 10일 울산문수월드컵경기장에서 부천FC와 하나은행 K리그1 2026 13라운드 홈 경기를 치른다. 승점 20(6승2무4패)으로 3위에 올라 있는 울산은 선두권을 맹추격하고 있다. 2위 전북 현대(승점 21·6승3무3패)에 승점 1점 차로 따라붙었고, 1위 FC서울(승점 26·8승2무2패)과도 승점 6점 차 좁히며 가시권에 두게 됐다.
‘믿을맨’은 외국인 공격수 말컹이다. 올 시즌 완벽하게 부활했다. 6경기에서 5골 1도움 펄펄 날고 있다. 야고(6골)와 함께 팀 내 공격포인트 1위를 달린다. 올 시즌 첫 출전이었던 지난달 11일 인천 유나이티드전을 시작으로 3경기에서 4골 1도움을 몰아쳤다. 이 활약을 바탕으로 7일 한국프로축구연맹이 발표한 4월의 이달의 선수상 후보에도 올랐다. 그만큼 강렬한 인상을 남겼다는 뜻이다.
사실 말컹은 K리그에 한 획을 그은 선수다. 2017년 K리그2 경남FC를 통해 K리그에 입성한 그는 신장 196㎝의 압도적인 피지컬과 유연함을 앞세워 그라운드를 장악했다. 2017년 K리그2 득점왕과 정규리그 최우수선수(MVP)를, 2018년 K리그1 역시 득점왕과 MVP를 쓸어담았다. 이 두 시즌 그가 기록한 득점만 63경기 48골 8도움에 이른다.
이후 중국과 사우디아라비아, 튀르키예를 거친 그는 지난해 7월 울산 유니폼을 입었다. 6년5개월여 만의 K리그 복귀였다. 하지만 100㎏가 넘는 체중으로 움직임이 둔해지고 잦은 부상까지 겹치면서 기대에 미치지 못했다. 9경기에서 3골. 전성기가 지났다는 평가가 뒤따랐다.
반전의 계기, 올 시즌을 앞두고 지휘봉을 잡은 김현석 감독이 마련했다. 명가 재건에 나선 김 감독이 비시즌 동계 훈련에서 가장 공들인 선수가 말컹이다. 먼저 혹독한 체중 감량을 지시했다. 1.5㎞를 6분 안에 통과해야 출전 명단에 넣겠다는 조건을 내걸었다. 말컹 역시 부활을 위해 쉬지 않고 구슬땀을 흘렸다. 평소 좋아하던 고기 대신 채소 위주의 식사로 식단을 조절했다. 노력은 배신하지 않았다. 50일 동안 15㎏을 감량하며 홀쭉해진 모습으로 그라운드에 나타났다. 성적까지 끌어올리며 제2의 전성기를 향해 나아가고 있다.
말컹은 “감독님께서 길들여주시고, 기다리주셨다. 감사한 마음”이라며 “감독님 사랑합니다”라고 전해 진한 애정을 나타냈다. 김 감독 역시 “말컹이 다시 과거의 스포트라이트를 받던 모습으로 돌아오고 있다는 점에서 보람을 느끼고 있다”며 엄지를 치켜세웠다.
팀 성적에서 차이가 난다. 말컹이 득점포를 가동한 경기에서 울산은 3승1패로 상대보다 우세한 경기를 치렀다. 온몸이 무기다. 말컹은 자신이 기록한 5골 중 오른발로 3골, 왼발로 1골, 헤더로 1골을 기록 중이다. 말컹이 최전방에 버팀목처럼 버텨주면서 전체적인 공격에서 활기를 띄고 있다.
말컹이 맹렬한 기세, 탄력받은 울산이 선두 경쟁에 발톱을 세울지 시선이 모인다.
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