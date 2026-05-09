[SW포토] 공항 밝힌 배우 인지연

배우 임지연이 화보 촬영을 위해 9일 오후 인천국제공항을 통해 인도네시아 발리로 출국 하고있다.

임지연은 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’에서 조선시대 악명 높았던 여인 ‘단심’의 영혼이 현대의 무명배우 ‘신서리’의 몸으로 빙의되는 파격적인 캐릭터를 맡아 안방극장을 압도하고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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