버티던 선두 KT, 복귀 시계 돈다… 허경민 차주-배제성 10일 출격

사진=KT 위즈 제공

부상 악재 속에도 순위표 최상단을 지켰다. 이제는 빠졌던 이름들이 하나둘 돌아올 차례다. 잇몸으로 버티던 마법사 군단이 반가운 지원군을 기다린다.

KT는 9일 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 키움전을 앞두고 반가운 소식을 전했다. 왼쪽 햄스트링 부상으로 이탈했던 허경민이 이날 퓨처스리그(2군)에 등록돼 실전을 치렀다. 허경민은 함평에서 열린 KIA와의 2군 경기에 3루수로 선발 출전했고, 안타까지 기록했다.

보고를 받은 이강철 KT 감독도 복귀 시계를 가리켰다. 그는 “몸 상태에 이상 없다더라. 내일 경기까지 2군에서 좀 더 본다”고 말했다. 이어 “내일까지 게임하는 거 보면 다음 주에 들어오는 방향으로 생각 중”이라고 덧붙였다.

허경민의 복귀가 가까워진 건 KT로선 든든한 대목이다. KT는 다음 주 수원 홈에서 SSG, 한화를 차례로 만나는 6연전을 앞두고 있다. 선두 경쟁을 이어가야 하는 시점에서 주전 3루수의 복귀는 내야 운용과 타선 구성에 모두 힘이 될 전망이다.

오른쪽 햄스트링 부상으로 빠져 있는 외야수 안현민은 조금 더 시간이 필요하다. 이 감독은 “(복귀 시점은) 이달 말쯤이 되지 않을까 싶다”고 설명했다. 그래도 현재 외야진의 버티는 힘에는 만족감을 보였다. 이 감독은 “지금 외야에서 유준규, 김민혁 등 다 잘해주고 있어 솔직히 생각 안 난다”고 말하다가 곧바로 웃으며 말을 고쳤다. “아니다. 사실은 생각이 많이 난다. 어떻게 생각이 안 날 수 있겠냐”라고 덧붙였다.

사진=KT 위즈 제공

마운드에도 복귀 카드가 있다. 배제성은 10일 고척 키움전에 선발 등판한다. 스프링캠프 도중 어깨 부상으로 이탈한 뒤 재활을 이어왔다. 1군 복귀전이 될 터. 이 감독은 “(복귀 등판이니) 50구에서 60구 사이를 생각 중”이라고 밝혔다.

배제성은 소형준의 빈자리를 메운다. 소형준은 앞서 오른쪽 어깨 부위에 불편함을 호소했고, 검진 결과 소원근 염좌 소견을 받았다. 가벼운 통증 속 시즌 초 관리가 필요한 상황이다. KT는 무리시키기보다 마침 재활을 마친 배제성을 대체 선발로 올려 로테이션을 조정하기로 했다.

톱니바퀴가 맞물리듯 여유도 생겼다. 지난 7일 수원 롯데전이 우천 취소되면서 마운드 운영에 숨통이 트인 것. 외국인 투수 맷 사우어에게는 추가 휴식일을 줄 수 있게 됐다. 사우어는 홈 수원에서 열리는 12일 SSG전과 17일 한화전 주 2회 등판을 준비한다.

더 단단해질 팀, 그럼에도 이 감독은 거듭 추가로 나올 수 있는 선수단 부상을 경계한다. “감독 생활 중 초반부터 1위를 달리는 게 거의 처음인 듯싶다”며 “첫째도 안 다쳐야 하고, 둘째도 안 다쳐야 한다”고 목소리를 높였다.

고척=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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