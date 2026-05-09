[토크박스] “방망이만 쳐다보지 말고…” 루키 이강민 쉼표 속 사령탑 주문은 ‘수비부터’

“수비부터!”
방망이를 꼭 쥔 신인과 눈이 마주치자, 사령탑은 웃으며 농담 가득한 한마디를 건넸다. 타격 고민이 깊어질 때일수록 다시 봐야 할 곳은 글러브라는 뜻이었다.
KT 신인 내야수 이강민은 9일 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 키움전을 앞두고 선발 라인업에서 빠졌다. 대신 KT는 이날 9번타자 겸 유격수로 권동진을 배치했다.
개막 이후 꾸준히 1군 무대를 밟아온 이강민에게는 잠시 숨을 고르는 하루다. 경기 중·후반 출전 가능성은 열려 있다.
이강철 KT 감독은 가볍게 이유를 설명했다. “그동안 너무 운이 안 따른 것 같아서 그냥 빼줬다. 이럴 때는 빼고 쉬었다가 가면 된다”는 것. 잘 맞은 타구가 결과로 이어지지 않는 장면이 있었고, 그러다 보니 어린 선수가 더 잘하려는 마음에 조금 힘이 들어갔다는 얘기였다.
이강민은 최근 조정기를 지나고 있다. 올 시즌 33경기에서 타율 0.218(110타수 24안타) 11타점 OPS(출루율+장타율) 0.490을 기록 중이다. 최근 10경기 타율은 0.147(34타수 5안타)에 머물렀다. 개막전 3안타로 강렬하게 출발했지만, 고졸 신인이 1군 유격수로 매일 버티는 일은 쉬운 과제가 아니다.
수장은 조급하게 보지 않는다. 배팅 케이지에서 훈련 중인 이강민을 바라보며 “보세요. 잘 치잖아요”라고 껄껄 웃었을 정도다. 이 감독은 “욕심을 낸 것 같다. 너무 안 맞으니까. 잘 칠 수 있는 선수인데…”라고 덧붙였다.
방망이는 좋을 때도, 안 풀릴 때도 있다. 그래도 유격수라면 글러브는 꾸준해야 한다. 때마침 이강민이 방망이를 붙잡고 스윙 연습을 하다 이 감독과 눈이 마주쳤다.
이 감독은 미소를 띤 채 “방망이 쳐다보면 다 되는 게 아니다. 수비 신경 써. 타격 말고”라고 강조했다. 타격 침체를 신경 쓰고 있는 새싹도 내심 긴장이 풀렸는지 활짝 웃으며 짧고 굵게 ‘네”라고 화답했다.
이날 KT는 김민혁(지명타자)-최원준(우익수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(좌익수)-유준규(중견수)-김상수(2루수)-오윤석(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수)로 타순을 꾸렸다. 선발 투수는 고영표다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]