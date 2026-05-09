[토크박스] “방망이만 쳐다보지 말고…” 루키 이강민 쉼표 속 사령탑 주문은 ‘수비부터’

사진=KT 위즈 제공

“수비부터!”

방망이를 꼭 쥔 신인과 눈이 마주치자, 사령탑은 웃으며 농담 가득한 한마디를 건넸다. 타격 고민이 깊어질 때일수록 다시 봐야 할 곳은 글러브라는 뜻이었다.

KT 신인 내야수 이강민은 9일 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 키움전을 앞두고 선발 라인업에서 빠졌다. 대신 KT는 이날 9번타자 겸 유격수로 권동진을 배치했다.

개막 이후 꾸준히 1군 무대를 밟아온 이강민에게는 잠시 숨을 고르는 하루다. 경기 중·후반 출전 가능성은 열려 있다.

이강철 KT 감독은 가볍게 이유를 설명했다. “그동안 너무 운이 안 따른 것 같아서 그냥 빼줬다. 이럴 때는 빼고 쉬었다가 가면 된다”는 것. 잘 맞은 타구가 결과로 이어지지 않는 장면이 있었고, 그러다 보니 어린 선수가 더 잘하려는 마음에 조금 힘이 들어갔다는 얘기였다.

이강민은 최근 조정기를 지나고 있다. 올 시즌 33경기에서 타율 0.218(110타수 24안타) 11타점 OPS(출루율+장타율) 0.490을 기록 중이다. 최근 10경기 타율은 0.147(34타수 5안타)에 머물렀다. 개막전 3안타로 강렬하게 출발했지만, 고졸 신인이 1군 유격수로 매일 버티는 일은 쉬운 과제가 아니다.

사진=KT 위즈 제공

수장은 조급하게 보지 않는다. 배팅 케이지에서 훈련 중인 이강민을 바라보며 “보세요. 잘 치잖아요”라고 껄껄 웃었을 정도다. 이 감독은 “욕심을 낸 것 같다. 너무 안 맞으니까. 잘 칠 수 있는 선수인데…”라고 덧붙였다.

방망이는 좋을 때도, 안 풀릴 때도 있다. 그래도 유격수라면 글러브는 꾸준해야 한다. 때마침 이강민이 방망이를 붙잡고 스윙 연습을 하다 이 감독과 눈이 마주쳤다.

이 감독은 미소를 띤 채 “방망이 쳐다보면 다 되는 게 아니다. 수비 신경 써. 타격 말고”라고 강조했다. 타격 침체를 신경 쓰고 있는 새싹도 내심 긴장이 풀렸는지 활짝 웃으며 짧고 굵게 ‘네”라고 화답했다.

이날 KT는 김민혁(지명타자)-최원준(우익수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(좌익수)-유준규(중견수)-김상수(2루수)-오윤석(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수)로 타순을 꾸렸다. 선발 투수는 고영표다.

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고척=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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