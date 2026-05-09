‘환승연애4’ 곽민경♥신승용, 공개 열애 후 과감한 투샷…다정 포즈에 달달 분위기 ‘폭발’

사진 = 곽민경 SNS 계정

‘환승연애4’ 출신 곽민경과 신승용이 공개 열애를 시작한 가운데, 다정한 커플 사진을 공개해 화제를 모았다.

곽민경은 9일 자신의 SNS를 통해 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 곽민경 SNS 계정

사진 = 곽민경 SNS 계정

사진 = 곽민경 SNS 계정

공개된 사진에는 두 사람의 다양한 일상이 담겼다. 편안한 데이트 현장은 물론 장난스러운 모습까지 공개되며 사랑스러운 커플 분위기를 자아냈다.

특히 서로에게 기대거나 다정하게 포즈를 취하는 모습이 로맨틱한 무드를 더했다. 환한 미소와 자연스러운 스킨십 또한 팬들의 시선을 사로잡았다.

앞서 지난 8일 곽민경은 자신의 유튜브 채널 ‘민와와’를 통해 신승용과의 열애 사실을 직접 공개했다. 두 사람은 ‘환승연애4’ 방송 이전부터 인연을 이어왔던 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

한편 곽민경은 단국대학교 무용학과를 졸업한 뒤 현재 대학원에 재학 중이며, 신승용은 피부과 전문의 원장이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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