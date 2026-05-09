‘현빈♥’ 손예진, 드레스 핏 만족감 드러냈다…“내 몸아 고생했어” [스타★샷]

사진 = 손예진 SNS 계정

배우 손예진이 백상예술대상 드레스 비하인드를 공개하며 만족감을 드러냈다.

손예진은 8일 자신의 SNS를 통해 “나 울어어…I'm crying”이라는 글과 함께 직접 만든 것으로 보이는 ‘인기상’ 트로피 사진을 공개했다. 이어 “Love you guys”라는 멘트로 팬들에게 감사의 마음도 전했다.

이어 9일에는 백상예술대상 참석을 위해 준비했던 과정을 털어놨다. 손예진은 “드레스 입으려고 운동하고 식단하고 너무 수고했다!! 내 몸아”라며 “제발 이대로 있어주면 안 되겠니”라고 남겨 유쾌한 분위기를 자아냈다. 또 헤어·메이크업·스타일링 스태프들에게도 감사 인사를 전했다.

앞서 손예진과 현빈 부부는 지난 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제62회 백상예술대상’에 함께 참석했다. 손예진은 몸매 라인이 돋보이는 화이트 드레스를 우아하게 소화하며 시선을 모았다.

특히 현빈이 ‘메이드 인 코리아’로 남자 최우수연기상을 수상하자, 손예진은 객석에서 휴대전화로 남편의 수상 순간을 직접 촬영하며 애정을 드러내 화제를 모았다.

한편 손예진은 2022년 3월 현빈과 결혼했으며, 같은 해 아들을 품에 안았다. 그는 지난해 9월 개봉한 영화 ‘어쩔수가없다’로 관객들과 만났으며 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘스캔들’과 ‘버라이어티’등을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]