도끼♥이하이, 공개 연애 인정하더니…과감한 애정 표현 눈길 [스타★샷]

사진 = 도끼 SNS 계정

래퍼 도끼와 가수 이하이가 공개 연애 이후에도 달달한 분위기를 이어갔다.

도끼는 8일 자신의 SNS를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진에는 한 브랜드 행사에 참석한 두 사람의 모습이 담겼다. 도끼와 이하이는 데님 재킷 스타일링으로 자연스럽게 커플룩을 연출하며 시선을 사로잡았다.

사진 = 도끼 SNS 계정

특히 두 사람은 샴페인 잔을 든 채 거울 셀카를 찍거나 다정한 포즈를 취하며 편안하고 달달한 분위기를 자아냈다. 자연스러운 스킨십과 밝은 표정에서는 두 사람의 가까운 관계가 그대로 드러났다.

한편 도끼와 이하이는 지난 3월 열애 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 2016년 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’ 역사 힙합 프로젝트를 통해 처음 인연을 맺었으며, 오랜 친분 끝에 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

특히 공개 열애 이후에는 함께 808하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)를 설립하고 듀엣곡 ‘You & Me’를 발표하는 등 음악 활동에서도 호흡을 맞추고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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