장민호, '사랑을 처방해 드립니다' OST 가창자 출격

가수 장민호가 목소리로 시청자를 울린다.

장민호가 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 아홉 번째 OST '하나만 하나만'이 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'하나만 하나만'은 긴 세월을 돌아 마침내 다시 마주한 두 사람의 애절한 재회와 운명적인 사랑을 담아낸 트로트 발라드 곡이다. 서정적인 멜로디와 후반부로 갈수록 고조되는 감정선에 장민호의 진한 목소리가 더해져 듣는 이들의 공감을 끌어낼 예정이다.

특히 장민호의 애절한 음색 및 폭발적인 가창력과 어우러지는 "움켜쥐려 할수록 더 시간은 흐르는데, 사랑을 이제야 우리 찾게 됐는데, 오래 오래 그대 내게 머물러줘" 등 과거의 오해와 상처 그리고 긴 시간이 흐른 뒤 비로소 깨닫게 된 진실한 사랑을 녹여낸 가사가 리스너들의 마음을 사로잡을 전망이다.

여기에 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 음악적 깊이를 더했다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

장민호는 최근 진행된 'K-트롯 그랜드 어워즈'에서 MC를 맡아 안정된 전달력으로 현장을 이끌었으며, '올해의 케이트롯 마스터피스', '올해의 케이트롯 원톱', 'TOP 10', '공연상' 등 4관왕을 차지하며 다시 한번 저력을 증명했다.

한편 장민호가 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 아홉 번째 OST '하나만 하나만'은 9일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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