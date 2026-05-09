‘악마는 프라다2’ 박스오피스 1위 굳건…누적 106만 돌파

영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 포스터. 사진 = 디즈니 코리아

영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’가 박스오피스 정상 자리를 이어가고 있다.

9일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 지난 8일 ‘악마는 프라다를 입는다2’는 하루 동안 4만 2875명의 관객을 동원해 박스오피스 1위를 차지했다. 누적 관객 수는 106만 8995명이다.

‘악마는 프라다를 입는다2’는 전설적인 패션 매거진 ‘런웨이’의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤디가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 담고 있다.

2위는 같은 날 2만 6383명의 관객을 모은 ‘살목지’가 차지했다. 누적 관객수는 290만 1912명이다. 이어 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’가 1만7505명의 관객을 동원하며 3위에 올랐고, 누적 관객 수는 115만2211명을 기록했다.

한편 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 지난 4월 29일 국내에서 전 세계 최초 개봉했다. 이후 이달 7일 누적 관객 수 100만 명을 돌파하며 흥행 돌풍을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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