김준수, 뮤지컬 연기상 수상…하반기 ‘데스노트’→‘드라큘라’까지 열일

뮤지컬 배우 김준수가 제62회 백상예술대상에서 뮤지컬 부문 연기상의 영예를 안았다.

팜트리아일랜드는 어제(8일) “김준수가 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열린 제62회 백상예술대상에서 뮤지컬 ‘비틀쥬스’로 뮤지컬 부문 연기상을 수상했다”고 밝혔다. 국내 대중문화예술계를 대표하는 시상식인 백상예술대상에서 뮤지컬 부문 초대 수상자에 이름을 올리며, 김준수가 뮤지컬계에서 지닌 독보적인 존재감을 다시 한번 입증한 것.

김준수는 지난해 뮤지컬 ‘비틀쥬스’를 통해 데뷔 이래 처음으로 블랙 코미디 장르에 도전하며 새로운 연기 변신을 선보였다. 그는 유쾌하면서도 기묘한 매력을 지닌 악마 ‘비틀쥬스’를 자신만의 개성으로 완성하며 캐릭터의 매력을 극대화했고, 능청스러운 코믹 연기와 섬세한 표현력으로 작품의 몰입도를 높였다는 호평을 받았다.

수상의 영예를 안은 김준수는 “정말 받을 줄 몰라 전혀 준비를 못 했다”라고 말문을 열며 “평소 TV로만 보던 백상예술대상에, 올해 신설된 뮤지컬 부문을 통해 참석하게 된 것만으로도 감사했는데 이렇게 뜻깊은 상까지 받게 되어 영광스럽다”고 소감을 전했다.

이어 “함께 후보에 오른 배우들과 같은 자리에 있는 것만으로도 행복했고, 이 상의 무게감을 느낀다”며 “더 정진하라는 의미로 주신 상이라 생각하고 앞으로도 좋은 연기와 노래로 보답할 수 있는 배우가 되겠다”고 밝혔다.

이번 수상은 김준수가 뮤지컬 배우로서 쌓아온 탄탄한 필모그래피와 꾸준한 도전, 그리고 독보적인 존재감을 다시금 입증한 의미 있는 성과다. 특히 올해 신설된 백상예술대상 뮤지컬 부문에서 첫 연기상 수상자로 이름을 올렸다는 점에서 그 상징성과 무게를 더했다.

장르를 넘나드는 폭넓은 소화력으로 매 작품마다 자신만의 색을 구축해온 김준수는 이번 수상을 통해 명실상부 대한민국을 대표하는 뮤지컬 배우로서의 입지를 더욱 공고히 했다. 이처럼 뮤지컬 배우로서 한계 없는 도전을 이어가고 있는 김준수는 현재 ‘데스노트’ 공연으로 관객들과 만나고 있는 가운데, 최근 ‘드라큘라’ 캐스팅 확정 소식까지 전하며 올 하반기에도 열일 행보를 이어갈 전망이다.

한편, 김준수는 오는 6월 2일(화) 정규 5집 ‘GRAVITY(그래비티)’를 발매하고 가수로서의 본업으로도 복귀한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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