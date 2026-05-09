KIIRAS (키라스), 이런 ‘초긍정 에너지’는 처음…글로벌 차트도 반응했다

‘5세대 슈퍼 루키’ KIIRAS (키라스)가 컴백과 동시에 아이튠즈 차트에 이름을 올렸다.

키라스의 두 번째 싱글 앨범 ‘TA TA’는 지난 6일 발매 직후 말레이시아 유튜브 트렌딩 차트 7위, 말레이시아 아이튠즈 톱 송 차트 8위 등 상위권을 차지하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

이 외에도 터키 등 다수 국가 차트에서 두각을 나타내며 차세대 글로벌 루키로서의 가능성을 보여주고 있다.

또한 수록곡 ‘SNS (SWEET N SOUR)’, ‘R.U.T’ 역시 호평을 얻으며 앨범 전곡에 대한 높은 관심을 실감케 하고 있다.

이와 같은 폭발적인 반응에 힘입어, 키라스는 지난 8일 방송된 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 ‘TA TA’ 무대를 최초 공개하며 컴백 활동 신호탄을 쏘아 올렸다.

이날 키라스는 에너지 넘치는 퍼포먼스와 자유분방한 무드, 멤버들의 개성 넘치는 표정 연기와 비주얼로 무대를 가득 채우며 시청자들의 시선을 사로잡았다. 특히 중독성 강한 포인트 안무와 긍정적인 바이브가 어우러지며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

키라스의 새 타이틀곡 ‘TA TA’는 아프로비츠(Afrobeats) 기반의 리듬감과 중독성 강한 훅, 키라스 특유의 당당하고 긍정적인 에너지가 어우러진 곡이다. 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 직관적인 포인트와 자유로운 무드가 글로벌 리스너들의 호응을 이끌어내고 있다는 평가다.

KIIRAS (키라스)는 이번 ‘TA TA’ 활동을 통해 ‘초긍정 아이돌’이라는 팀 정체성을 더욱 확고히 하는 한편, 국내외를 아우르는 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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