‘트리플A 복귀’ 고우석의 美야구 도전, 다시 속도 낸다

사진=뉴시스

평균자책점 0점대 불펜 활약, ‘무력시위’가 통했다.

친정팀 LG의 러브콜을 뒤로하고 미국 메이저리그(MLB)를 향한 의지를 불태운 고우석이 마이너리그 트리플A 무대로 돌아간다.

디트로이트 타이거스 산하 더블A 팀인 이리 시울브스는 9일 고우석의 트리플A 팀 톨레도 머드헨스 승격 소식을 전했다. 지난달 9일 트리플A에서 더블A로 내려간 지 한 달 만의 재승격이다.

고우석은 2023시즌 뒤 포스팅을 통해 미국에 진출했다. 샌디에이고와 계약했고, 마이애미를 거쳐 디트로이트와 마이너리그 계약을 맺었다. 아직 빅리그 마운드는 밟지 못했다. 그러나 더블A에서 다시 구위를 증명했고, 트리플A 재도전 기회까지 도달해낸 것이다.

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빅리그를 향한 여정을 이어가는 중이다. 불과 며칠 전까지만 해도 고우석의 이름은 국내 복귀 가능성과 함께 거론된 바 있다. 그가 오랜 시간 뛰어왔던 LG가 마무리 유영찬이 팔꿈치 수술로 이탈하자 고우석 영입을 적극적으로 타진한 것. 차명석 LG 단장이 미국을 방문, 직접 선수를 만나 설득에 나서기도 했다. 하지만 고우석은 “미국 야구에 더 도전하고 싶다”는 뜻을 전했고, LG는 선수 의사를 존중하기로 했다.

한국을 대표하는 마무리 투수 중 한 명이지만, MLB로 향하는 길은 순탄하지 않다. 올 시즌 초반만 해도 트리플A서 흔들렸다. 톨레도 소속으로 나선 2경기에서 1⅓이닝 4실점, 볼넷 5개를 내주며 평균자책점 20.25에 그쳤다. 제구 불안이 뚜렷했고, 결국 더블A 이리로 내려갔다.

반전의 출발점으로 삼았다. 강등된 뒤 달라진 모습으로 마운드에 올랐다. 고우석은 더블A 8경기서 평균자책점 0.66을 기록했다. 13⅔이닝을 던져 2세이브를 수확했고, 삼진은 22개를 잡았다. 이 시기 피안타율은 0.109다. 재차 시험대에 오른다. 이 안정감을 트리플A에서도 이어갈 수 있을지 이목이 쏠린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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