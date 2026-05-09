백상 감독상, ‘세계의 주인’ 윤가은 품에…“아픈 고백을 나눠준 분들께 감사”

백상예술대상 방송화면 캡처.

영화 ‘세계의 주인’을 연출한 윤가은 감독이 제62회 백상예술대상에서 영화 부문 감독상을 수상하며 독립영화의 저력을 다시 한번 입증했다. 윤 감독은 무대 위에서 함께해준 동료들과 용기를 내어 이야기를 들려준 이들에게 감사를 전하며 묵직한 울림을 남겼다.

8일 오후 서울 강남구 코엑스 D홀에서는 제62회 백상예술대상 with 구찌가 개최됐다. 이날 시상식은 TV·영화·연극·뮤지컬을 아우르며 한 해 대중문화예술의 성과를 조명하는 자리로, 신동엽, 수지, 박보검이 진행을 맡아 무대를 이끌었다.



영화 부문 감독상은 ‘만약에 우리’ 김도영, ‘어쩔수가 없다’ 박찬욱, ‘굿뉴스’ 변성현, ‘세계의 주인’ 윤가은, ‘왕과 사는 남자’ 장항준 등을 제치고 세계의 주인을 연출한 윤가은 감독에게 돌아갔다. 세계의 주인은 과거의 상처에도 삶의 주도권을 놓지 않으려는 이야기를 담았다.

수상 무대에 오른 윤가은 감독은 “우리 영화는 독립 영화다. 정말 많은 분들 도움 없이는 절대 나올 수 없는 작품이었다”며 “동료들을 비롯해 세상에 존재하는 모든 성폭력 피해자분들, 자신의 가장 은밀한 아픔을 나눠주고 저를 믿어주셔서 감사하다. 정말 열심히 하겠다”고 진심 어린 소감을 전했다.

이번 수상은 상업 영화 중심의 경쟁 구도 속에서도 독립영화가 가진 서사와 메시지가 충분히 평가받을 수 있음을 보여준 결과로 의미를 더했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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