‘대상’ 유해진·‘신인상’ 박지훈 함께 웃었다…‘왕사남’ 백상의 밤

백상예술대상 방송화면 캡처.

영화 ‘왕과 사는 남자’가 제62회 백상예술대상에서 대상과 신인상 등을 품에 안으며 의미 있는 성과를 거뒀다.

8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서는 신동엽, 수지, 박보검의 진행으로 제62회 백상예술대상 with 구찌가 개최됐다. 1965년 제정된 백상예술대상은 한국 대중문화예술의 발전과 예술인의 사기 진작을 위해 마련된 시상식으로, 올해 62회를 맞았다.

이날 영화 부문 대상의 영예는 영화 왕과 사는 남자의 유해진에게 돌아갔다. 무대에 오른 유해진은 “정말 감사하다”며 벅찬 소감을 전했다. 이어 “남자 연기상을 기대했는데 안 돼서 마음을 추스르고 있었다. 그런데 카메라가 저에게 오길래 작품상을 주나 했더니 대상이었다”며 특유의 유쾌한 입담으로 현장을 웃음 짓게 했다.

또한 그는 “왕과 사는 남자를 찾아주신 관객분들께 진심으로 감사드린다”며 “무대 인사를 가면 극장에 활기가 돌고 관객들의 혈색도 좋아 보이더라. 많은 분들이 극장의 재미를 다시 느끼신 것 같아 행복했다”고 말했다. 이어 “살목지를 비롯해 다양한 영화에도 관심이 이어지는 것 같아 기쁘게 생각한다”고 덧붙였다.

함께 작품을 완성한 배우들과 선배들을 향한 감사도 잊지 않았다. 유해진은 “박지훈이 좋은 호흡과 눈빛을 보내줘서 큰 힘이 됐다”며 “안성기 선배님께서 ‘배우는 작품이 없을 때 어떻게 살아가느냐가 중요하다’고 하셨는데, 그 말을 늘 되새기며 살아왔다. 이 영광을 선배님께 돌리고 싶다”고 전했다.

유해진의 수상 소감이 이어지는 동안 객석에서는 같은 작품에 출연한 박지훈이 눈물을 훔치는 모습이 포착돼 뭉클함을 더했다.

백상예술대상 방송화면 캡처.

박지훈은 이날 영화 부문 남자 신인연기상과 네이버 인기상을 수상하며 존재감을 빛냈다. 그는 “끝까지 저를 믿어주신 장항준 감독님께 감사드린다”며 “촬영 전 살이 조금 붙어 통통한 상태였는데도 캐스팅해 주시고 믿어주셔서 감사하다”고 재치 있게 말했다.

이어 “유해진 선배님과 현장에서 에너지를 나눌 수 있었다는 것 자체가 제 인생에 큰 영광이었다”며 “항상 응원해 주시는 팬분들께도 진심으로 감사드린다”고 진심 어린 마음을 전했다.

영화를 연출한 장항준 감독은 감독상과 작품상 수상에는 아쉽게 실패했지만, 구찌 임팩트 어워드를 수상했다. 이날 감독상은 영화 ‘세계의 주인’의 윤가은 감독에게, 작품상은 박찬욱 감독의 ‘어쩔 수가 없다’에게 돌아갔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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