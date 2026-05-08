조찬호 청담셀의원 원장, 대한줄기세포치료학회 춘계학술대회서 좌장

조찬호 청담셀의원 대표원장이 최근 세종대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘2026 대한줄기세포치료학회 춘계학술대회’에서 좌장을 맡아 학술 프로그램을 진행했다.

이번 학술대회는 줄기세포치료와 재생의학 분야의 최신 임상 적용과 연구 동향을 공유하기 위해 마련됐다.

조 대표원장은 이날 프로그램 중 ‘첨단 재생의학 트렌드 업데이트(Session 05)’ 세션의 좌장을 맡았다. 그는 ▲면역세포치료의 안전성 관리 ▲차세대 바이오의약품의 제조·품질관리(CMC) ▲줄기세포의 분자생물학적 기전 등 재생의학 전반의 주요 발표를 이끌었다.

대한줄기세포치료학회는 줄기세포 및 재생의학 분야의 학술 교류를 이어오고 있다. 이번 학술대회에서도 임상 현장과 연구 영역을 잇는 다양한 논의가 이어졌다. 조찬호 대표원장이 좌장으로 참여한 세션은 최근 재생의학 분야에서 주목받는 핵심 주제를 폭넓게 다뤘다는 점에서 의미를 더했다.

조찬호 대표원장은 현재 대한항노화학회 교육이사와 대한줄기세포치료학회 부회장으로 활동하고 있다. 오랜 기간 항노화 및 줄기세포치료 분야의 임상과 연구를 이어오며 관련 학술 활동에도 꾸준히 참여해왔다.

조찬호 대표원장은 “재생의학은 연구와 제도, 임상이 함께 맞물리며 빠르게 변화하는 분야”라며 “학술대회를 통해 다양한 치료 경험과 최신 지견을 공유하는 일이 중요하다”고 말했다. 이어 “앞으로도 실제 임상 현장에서 도움이 되는 논의와 학술 교류에 꾸준히 참여하겠다”고 전했다.

한편, 청담셀의원은 항노화 줄기세포치료를 선도하는 의료기관이다. 개인의 몸 상태에 따른 맞춤형 ‘헬스케어디자인’을 통해 프리쥬비네이션(예방적 항노화)을 실현하며 건강한 삶의 새로운 기준을 제시하고 있다.

병원은 27년간 항노화 줄기세포치료를 연구하고 이를 임상에 접목해온 조찬호 대표원장의 노하우를 집약한 특화 치료를 선보이고 있다.

조찬호 대표원장은 2007년 ‘신경줄기세포에 관한 연구’로 의학 박사학위를 받기까지 8년간 줄기세포를 연구했다. 이후 삼성의료원에서 가정의학과 교수로 재직하고 2016년 항노화 줄기세포치료 전문 의료기관인 청담셀의원을 개원해 올해 10주년을 맞았다. 조 원장은 전문성을 인정받아 대한항노화학회 교육이사와 대한줄기세포치료학회 부회장을 지내며 진료와 연구를 이어나가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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