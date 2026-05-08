메타셀, 부기빌리지·연봉인상과 함께 은평노인종합복지관 담요 기부 캠페인 성료

자가 유래 재생 솔루션 메타셀이 가정의 달 5월을 맞아 취약계층 어르신을 위한 담요 기부 및 봉사활동을 진행하며 사회공헌 활동을 이어갔다고 밝혔다.

메타셀은 지난 4월 30일 서울 은평구 은평노인종합복지관에서 열린 ‘어르신 선물 전달 봉사활동’에 참여했으며, 이번 행사는 부기빌리지, 연봉인상과 함께 공동으로 진행된 ESG 캠페인의 일환이다.

이번 봉사활동은 지역사회 취약계층 어르신 지원과 정서적 교류를 목적으로 기획됐다. 참여자들은 사전 준비 과정에서 손편지를 직접 작성하고 후원 물품을 정성껏 포장하며 나눔의 의미를 더했다.

특히 메타셀은 어르신들이 실생활에서 활용할 수 있는 담요 기부를 통해 실질적인 도움을 제공했다. 단순 물품 후원을 넘어 일상 속 체감 가능한 지원이라는 점에서 의미를 더하고 있다.

현장에서는 어르신 가정을 직접 방문해 선물을 전달하고 안부를 확인했으며, 손편지를 낭독하며 교감을 나누는 시간도 마련됐다. 또한 생활 속 필요한 부분을 세심하게 살피는 등 맞춤형 봉사활동이 진행됐다.

메타셀 관계자는 “작은 나눔이지만 어르신들께 따뜻한 위로로 전해지길 바란다”며 “앞으로도 부기빌리지, 연봉인상과 함께 지속적인 사회공헌 및 ESG 활동을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이어 “이번 활동을 계기로 지역사회와의 상생 가치를 한층 강화할 계획이다. 이를 기반으로 지속적인 사회공헌과 ESG 활동을 확대하며 브랜드의 사회적 책임을 더욱 공고히 해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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