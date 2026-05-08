제이에스티나, ‘21세기 대군부인’ 아이유 주얼리 선봬

‘21세기 대군부인’ 7화 아이유(좌), 8화 아이유(우)(사진 출처: 제이에스티나(J.ESTINA))

국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 속 아이유의 주얼리 스타일링을 선보였다고 8일 밝혔다.

드라마에서 아이유는 캐슬뷰티 대표 성희주 역을 맡아 매회 제이에스티나 주얼리를 활용해 우아하면서도 트렌디한 스타일을 선보이고 있다. 감정선의 흐름에 따라 다양한 주얼리를 매치해 캐릭터의 분위기를 한층 입체적으로 표현하고 있다.

특히 7화에서는 에피소드의 일환으로 제이에스티나 본사 쇼룸을 방문해 화이트 톤 재킷에 ‘에테르(ETER)’ 컬렉션 목걸이와 귀걸이를 착용해 눈부신 비주얼을 선보였다. ‘에테르(ETER)’ 골드 주얼리 컬렉션은 무한대를 상징하는 인피니티 모티브와 브랜드 이니셜 ‘J’를 히든 디테일로 담아낸 제이에스티나의 시그니처 라인이다.

이어 8화에서는 화이트 트위드 셋업과 함께 ‘셀레스티아(CELESTIA)’ 컬렉션을 매치해 클래식하면서도 현대적인 감각이 공존하는 스타일링을 선보였다. ‘셀레스티아’는 ‘Celestial(천상의)’과 ‘Star(별)’의 의미를 담아 별빛처럼 빛나는 아름다움을 주얼리로 표현한 실버 주얼리 컬렉션이다.

제이에스티나 관계자는 “드라마 속 아이유가 선보인 스타일링과 함께 착용한 주얼리에 대한 관심이 어지고 있다”며 “오피스 룩은 물론 데일리 룩에도 자연스럽게 매치할 수 있는 세련된 디자인의 주얼리로, 드라마 속 감성과 트렌디한 무드를 함께 경험해보기를 바란다”고 말했다.

한편, 드라마 ‘21세기 대군부인’ 속 제이에스티나 착용 제품은 전국 백화점 및 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있으며, 주요 거점 매장을 중심으로 릴레이 형태의 스페셜 팝업스토어 또한 운영 중이다. 특히 7화의 배경이 된 본사 쇼룸도 이벤트 공간으로 개방돼 드라마의 여운과 함께 특별한 혜택을 경험할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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