한국골프장경영협회, 기후위기와 법적 규제 이중고 극복 나서… 전국 8개 지역협의회 순회 대표자 회의

경기 남부 지역협의회 대표자 회의 모습.

한국골프장경영협회가 골프장의 경영 정상화를 위해 적극적으로 나서고 있다.

한국골프장경영협회는 지난달 경기남부·경기동부·경기북부·영남·호남·충청·강원·제주 등 전국 8개 지역협의회를 순회하며 각 지역 대표자 회의를 모두 성공적으로 마쳤다. 대표자 회의에 나선 이유는 분명하다. 기후 위기와 법적 규제라는 이중고를 겪고 있는 만큼 대책을 마련하기 위해서다.

우선 4월 지역협의회 순회 회의에서는 기후 변화에 따른 코스 관리 전략과 주요 현안 대응 방안을 논의했다. 4~5월 잔디 생육 관리 전략, 노란봉투법 및 근로자추정제 대응, 그리고 협회가 추진 중인 과세·회비·플랫폼 등 3대 구조 전환 과제를 집중적으로 공유했다. 협회는 기상 분석 결과에 따라 올해 4~5월 코스 관리의 핵심을 데이터 기반의 생육 기반 구축으로 설정했다.

특히 적산온도(GDD) 관리 도입을 통해 잔디 생육 단계를 과학적으로 예측하고, 단순한 품질 유지보다는 지난해 폭염 피해를 복구하는 복원 중심의 관리에 주력할 것을 제안했다. 이는 기습 폭우와 같은 기후 리스크가 상수화된 상황에서 품질보다는 회복력에 집중하는 관리 모델로의 전환을 의미한다.

강화된 노동 규제에 대한 선제적 대응 방안도 심도 있게 다뤄졌다. 지난 3월 시행된 개정 노동조합법(노란봉투법)과 관련하여 하청 노조의 교섭 요구 시 발생할 수 있는 혼선을 방지하기 위한 가이드라인이 제시되었으며, 캐디 등 특수고용직의 근로자성 논란을 차단하기 위해 지휘 및 감독 체계를 개선하고 독립적인 운영 구조를 확립할 것을 당부했다.

아울러 협회는 산업 경쟁력 확보를 위한 3대 구조 전환을 가속화하기로 했다. 회원제 골프장의 재산세 중과세율 및 개별소비세 폐지를 위한 대정부 활동을 강화하고, 내장객 기준의 회비 체계를 홀수 기준 정액제로 전환하여 경영의 예측 가능성을 높인다는 계획이다. 또한 외부 예약 플랫폼 의존도를 낮추기 위한 자체 예약 플랫폼을 구축하여 오는 11월 전국 확대를 추진할 예정이다.

최동호 한국골프장경영협회장은 “현재 골프업계가 기후 위기와 법적 규제라는 이중고를 겪고 있는 만큼, 지역 협의회를 중심으로 선제적인 관리 기법을 공유하고 공동 대응하여 경영 정상화에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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