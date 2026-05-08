기은세, ‘민폐 공사’ 재차 사과…“제 불찰이었다”

사진 = 기은세 SNS 계정

배우 기은세가 ‘민폐 공사’ 논란과 관련해 직접 입장을 밝히며 사과했다.

기은세는 8일 자신의 SNS를 통해 피해를 호소한 주민에게 보낸 메시지를 공개하며 “먼저 불편 끼쳐 드려 죄송하다”고 밝혔다. 이어 “공사하면서 겨울도 끼고 공사를 못 하는 기간이 길어져 예상보다 더 길어졌다”며 “같은 빌라 주민분들께는 양해를 구하고 인사를 드렸는데 주변 집들까지는 생각하지 못했던 제 불찰”이라고 고개를 숙였다.

사진 = 기은세 SNS 계정

또한 그는 “건물 자체에 엘리베이터가 없어 크레인도 들어와야 했고, 공사를 하다 보니 예기치 못한 상황도 많았다”며 “앞으로 2주 정도 공사 일정이 더 남았는데 최대한 신경 쓰겠다. 이사 전에 직접 인사드리러 가겠다”고 덧붙였다.

이와 함께 공사 현장 주변을 청소 중인 모습도 공개하며 “매일매일 현장에서 청소하고 있다”고 전했다.

앞서 자신을 평창동 주민 가족이라고 밝힌 한 누리꾼은 SNS를 통해 기은세의 단독주택 공사로 인해 차량 통행 불편과 소음, 분진, 공사 폐기물 문제 등이 이어지고 있다고 주장했다. 이후 관련 내용이 온라인상에서 확산되며 논란이 커졌다.

한편 기은세는 2023년 12세 연상의 재미교포 사업가와 결혼 11년 만에 이혼 소식을 전한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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