유기견과 슈퍼모델의 패션쇼… ‘리홈 런웨이’로 입양 길 튼다

17일 서울 경동시장 루프탑에서 열리는 반려동물가족 축제 ‘너는솔로, 나는반려’ 행사 포스터.

입양을 기다리는 유기견과 프로 모델이 함께하는 특별한 패션쇼가 펼쳐진다. 세계비즈앤스포츠월드가 매년 주최하는 반려동물가족 축제 ‘너는솔로, 나는반려’의 올해 메인이벤트 ‘리홈 런웨이(Rehome Runway)’다. 유기동물에 대한 인식개선과 입양문화 정착을 목표로 하는 이번 행사는 오는 17일 서울 동대문구 경동시장 4층 루프탑(경동회관 1960)에서 열린다.

◆‘반려견’ 꿈꾸는 강아지들과 ‘프로 모델’ 동반 워킹… “런웨이가 입양길 되길”

이번 펫션쇼에 나설 모델견들은 반려견교육센터이자 유기견구조보호센터인 도그어스플래닛에서 구조 및 보호 중인 강아지들이다. 유기됐거나 불법 번식장 혹은 애니멀호더로부터 구조되는 등 각자의 사연을 품고 입소해 치료 및 사회화 훈련을 받으며 반려견으로서 견생2막을 살아갈 준비를 마친 친구들이기도 하다.

이들과 함께 발을 맞출 모델들은 SBS슈퍼모델 입상자 모임인 아름회, 슈퍼모델골프단 등 소속의 프로들로 지난 3일 ‘서울스프링페스티벌’에서 앙드레김 패션쇼에도 참여했다. 심은진, 조한선 등 반려인으로 유명한 스타들도 유기견을 향한 진심을 바탕으로 이번 행사에 동참한다.

김효진 도그어스플래닛 대표는 “이번 런웨이를 통해 유기견은 낯선 사람을 무서워하고 숨어만 지낸다는 오해를 해소하고 싶다”며 “런웨이 로드가 ‘입양길’이 되길 기원한다”고 말했다.

현장에서 유기견 입양 상담 부스를 운영하며 관련 강연도 진행한다. 수제맥주 플랫폼 ‘생활맥주’는 모델견들의 입양홍보 이미지를 담은 한정판 무알코올 맥주맛 캔음료를 후원한다.

올해 리홈런웨이에 나설 도그어스플래닛의 유기견들이 훈련사와 함께 시간을 보내고 있다. 박재림 기자

◆헤지스, BYC 펫 커플룩… 아이디어스 ‘핸드메이드’ 펫 의류도

이번 펫션쇼는 모델견들이 다양한 펫 의류와 패션용품을 착용하고 런웨이 로드를 걸으면서 반려동물 산업의 발전과 문화 발달을 보여줄 예정이다. 모델견과 일부 슈퍼모델이 착용할 의상과 용품은 국내 유력 업체 및 브랜드들이 유기견 입양문화 정착을 위해 후원 및 기부한 상품들이다.

우선 LF 헤지스는 최근 출범한 데님 기반 패밀리 컬렉션 ‘헤지스 블루’의 반려견-보호자 커플 의류를 비롯해 브랜드의 반려견 여름 의류를 지원했다. 또한 LF가 전개하는 영국 패션 브랜드 ‘바버’는 반려견 하네스를 제공했다. BYC가 운영하는 반려동물 패션 브랜드 개리야스도 커플 후드티, 모시메리, 쿨런닝 등을 기부했다.

국내 최대 핸드메이드 커머스 플랫폼 ‘아이디어스’ 역시 작가진들이 직접 만든 반려견 한복·여름 원피스·교복·군복·모자·가방 등 다양한 작품을 후원했다. 반려동물 용품 브랜드 견체공학은 반려견의 안구 건강을 지키는 전용 고글 ‘견글라스’를 제공했다.

스타벅스에서 반려동물 이동가방과 장난감을 후원했고, 농심의 펫 브랜드 반려다움은 농심 연구원 및 근로자 의류를 재활용해서 제작한 반려동물 용품을 제공했다. 또한 반려동물 동반 여행·체험 플랫폼 ‘반려생활’은 댕플스테이용 강아지 사찰복을 전달했다.

게티이미지뱅크

◆팝업 부스서 인생샷, ‘댕스널컬러’ 체험도… 반려가족 위한 ‘축제’

펫션쇼만 있는 게 아니다. 런웨이 무대 주변 공간에서 반려동물 콘텐츠 및 상품 업체와 브랜드에서 팝업스토어를 열고 반려가족들을 맞이한다. 반려동물의 분리불안 해소와 정서발달에 도움이 되는 콘텐츠로 유명한 ‘도그TV’, 반려동물과 인생샷을 남길 수 있는 펫 전문 팝업 스튜디오 ‘꼬순내헌터즈’, 국내 대표 펫푸드 브랜드 ‘네츄럴코어’ 등이 함께한다.

시각장애인 하피스트 현지수 씨의 하프 연주도 준비됐다. 시각장애인 안내견과 함께하는 그는 이번 공연에도 안내견 ‘난초’와 함께 무대에 오를 예정이다. 체험 클래스도 댕스널컬러 진단, 펫비누 만들기, 반려동물 니들펠트 키링 만들기, 펫요가 등이 준비됐다.

반려가족을 위한 축제인 만큼 이날 방문객들은 런웨이 로드 무대에 직접 올라 추억을 남길 수 있다. 방문객 전원에게 주어지는 웰컴키트도 풍성하다. 하림펫푸드에서 후원한 펫 아이스크림, 네츄럴코어·우리와·사조펫·hy 등의 펫푸드 샘플, 농심 반려다움 영양제, 포포몽 펫티슈 등을 선물한다. 위생용품 기업 깨끗한나라의 펫 브랜드 포포몽은 ‘냄새잡는 대나무 배변패드’를 후원, 행사장 내 반려견 화장실을 지원한다.

지난해 행사에 반려가족들이 천연 펫비누 만들기 체험을 하고 있다. 김두홍 기자

또한 현장에서 반려견과 커플룩 심사, 럭키드로우, 입양 상담 참여 등을 통해 푸짐한 상품이 제공된다. 시몬스의 비건 매트리스 브랜드 N32에서 제공하는 펫 전용 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’, 글로벌 청소기 브랜드 비쎌에서 후원한 1인 반려가구용 청소기 ‘스팟클린 미니’, 포포몽의 ‘미네랄에어 탈취제’, 로얄캐닌·네츄럴코어의 펫푸드 등이 준비됐다. 국내 1위 반려동물 장례식장 브랜드 ‘포포즈’도 이번 행사를 후원했다.

주최사인 세계비즈앤스포츠월드 관계자는 “유기견을 입양한 반려가족들을 위한 선물도 다양하게 준비됐다. 입장권 등을 통한 수익금 일부는 도그어스플래닛에 기부된다”며 “이번 행사가 유기견 입양문화 정착에 실질적 도움이 되길 바란다”고 말했다.

한편 세계비즈앤스포츠월드는 주요 일간지 중 유일하게 매주 반려동물산업·문화면을 고정 발행 중이다. 아울러 펫산업 발전과 올바른 문화 정착을 위해 2024년부터 매년 관련 행사를 진행하며 반려가족들을 만나고 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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