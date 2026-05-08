‘결혼 앞둔’ 박은영,♥예비신랑과 입맞춤 포착…로맨틱 분위기 물씬

사진 = 박은영 SNS 계정

코미디언 박은영이 웨딩 화보를 통해 예비 신랑을 공개하며 눈길을 끌었다.

박은영은 8일 자신의 SNS에 “많은 분들이 관심 가져주신 예비 신랑과 함께한 웨딩 사진 살짝 공개한다”는 글과 함꼐 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 박은영 SNS 계정

사진 = 박은영 SNS 계정

공개된 사진 속 박은영은 예비 신랑과 함께 웨딩 화보 촬영에 나선 모습이다. 두 사람은 다양한 스타일의 드레스와 수트를 맞춰 입고 다정한 분위기를 연출했으며, 자연스러운 스킨십과 환한 미소로 설렘 가득한 케미를 드러냈다.

사진 = 박은영 SNS 계정

특히 야경을 배경으로 입을 맞추는 장면은 영화 같은 로맨틱한 분위기를 자아내며 시선을 사로잡았다.

박은영은 “결혼식을 준비하며 참 많은 분들이 함께해 주셔야 하나의 결혼이 완성되어감을 느낀다”며 감사한 마음도 함께 전했다.

앞서 박은영은 지난 7일 결혼 소식을 직접 알렸다. 당시 공개된 화보에서는 예비 신랑에게 청혼하는 모습도 담겨 화제를 모았다. 예비 신랑은 스케치북에 ‘YES’라고 적어 화답하며 감동적인 순간을 완성했다.

한편 박은영은 2012년 KBS 27기 공채 코미디언으로 데뷔해 KBS 2TV ‘개그콘서트’의 다양한 코너를 통해 많은 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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