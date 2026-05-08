이너타이드, 2026 코스모뷰티서울 참가… 혁신 기술력 선보여

엑소좀 기반의 홈에스테틱 전문 브랜드 ‘이너타이드(INNER TIDE)’가 이번달 27일부터 3일간 서울 코엑스에서 개최되는 ‘2026 서울국제화장품·뷰티산업박람회(코스모뷰티서울)’에 참가한다고 밝혔다.

‘코스모뷰티서울’은 K뷰티를 대표하는 최장수 뷰티 박람회로 올해는 40주년을 맞아 820여 개의 부스를 운영, 8000개사에 이르는 해외 바이어의 방문이 예상된다. 아울러 중기부와 공동으로 'K-뷰티페스타'를 동시 개최하는 등 역대 최대 규모로 진행될 예정이다.

이너타이드는 대한민국 산자부 국책사업으로 개발된 특허기술의 초유 엑소좀을 기반으로 만들어진 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드다. 지난 1일 롯데홈쇼핑에서 '더마 엑소좀 아이 & 링클 솔루션 500'의 론칭방송이 전체매진을 기록하며 화제를 모은 바 있다.

브랜드 런칭과 동시에 '엑소 텐션 스트레치 마스크팩'으로 50여 만장의 수출 실적을 세운 것을 시작으로, 중국과 일본, 미국, 칠레, 대만, 태국, 베트남, 말레시아, 네덜란드 등 글로벌 시장을 넓혀가며 기술력을 인정받고 있다.

박람회 기간 이너타이드 부스에서는 해외 각국 바이어들과의 상담을 비롯해 현장 구매 할인 및 SNS 이벤트 등 다채로운 프로모션도 진행될 예정이다.

김소현 이너타이드의 대표는 “국내 최대 규모의 뷰티 박람회인 코스모뷰티서울을 통해 이너타이드만의 고도화된 엑소좀 기술력을 국내외 바이어에게 직접 선보이게 되어 기쁘다”면서 “박람회를 통해 K뷰티의 기술적 위상을 높이고 글로벌 프리미엄 시장 공략을 본격화할 것”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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