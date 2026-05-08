골프장 예약 문화가 달라졌다… 골프장도 ‘리뷰 소비 시대’

골프장도 ‘리뷰 소비 시대’다.

국내 골프 예약 플랫폼 엑스골프(XGOLF)에 따르면 최근 이용자들의 후기 콘텐츠 열람 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 후기 작성 수와 상세 리뷰 확인 비중 역시 함께 늘어나는 추세다. 특히 후기 수가 많고 실제 플레이 경험이 구체적으로 담긴 골프장일수록 예약 전환율이 상대적으로 높게 나타나는 경향을 보이고 있다.

예약 문화가 달라지고 있다는 의미로 해석할 수 있다. 과거 거리와 가격, 명문 여부 중심가 골프장 선택의 기준이었다면, 최근에는 실제 이용자들의 후기와 경험을 먼저 확인한 뒤 예약하는 소비 흐름이 뚜렷해지고 있다. 골프가 단순 스포츠를 넘어 하나의 ‘경험 소비’로 자리잡으면서, 코스 상태뿐 아니라 그린 컨디션, 진행 속도, 식음 서비스, 카트 운영, 클럽하우스 시설, 직원 응대 등 실제 플레이 경험 전반에 대한 관심이 높아지고 있다.

실제 골퍼들이 가장 많이 확인하는 후기 항목도 과거와 달라졌다. 예전에는 가격과 접근성 중심이었다면 최근에는 그린 상태, 코스 관리, 플레이 진행 속도, 카트 진입 가능 여부, 식음 만족도, 혼잡도 등 실제 이용 경험과 직결되는 요소를 중요하게 살펴보는 것으로 나타났다.

골프업계 관계자는 “호텔·맛집·여행 업계에 이어 골프 역시 실제 이용자 경험이 선택 기준으로 자리잡고 있다”며 “최근 소비 전반에 확산되고 있는 ‘리뷰 기반 소비 문화’와 맞물려 더욱 강화되고 있다”고 설명했다.

2030 골퍼들의 경우 이러한 후기 기반 소비 성향은 더욱 뚜렷하게 나타난다. 단순히 유명하거나 비싼 골프장을 찾기보다 실제 만족도가 높고 재방문 평가가 좋은 골프장을 선호하는 흐름이 확산되고 있다는 것이다.

골프장 운영 측면에서도 이용 후기의 영향력은 점점 커지고 있다. 과거에는 코스 자체 경쟁력이 중요했다면 최근에는 플레이 만족도와 서비스 경험 전반이 브랜드 평가에 직접적인 영향을 미치면서 후기 관리 역시 중요한 경쟁 요소로 자리잡고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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