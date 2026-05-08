하이브, ‘아일릿 비방’ 사이버레커 상대 손배소 패소

걸그룹 아일릿. 빌리프랩 제공

걸그룹 아일릿을 둘러싼 허위사실 유포 논란과 관련해 하이브가 이른바 사이버레커 유튜브 채널 운영사를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 패했다. 법원은 하이브 측의 청구를 받아들이지 않고 소송 비용 역시 원고 측이 부담해야 한다고 판단했다.

8일 법조계에 따르면 이날 서울서부지법 민사12단독 김관중 판사는 하이브와 빌리프랩, 아일릿 멤버들이 유튜브 채널 운영사 패스트뷰를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다. 재판부는 원고 측 청구를 기각했다.

앞서 하이브는 2024년 이슈성 콘텐츠를 다루는 사이버레커 유튜브 채널들이 소속 걸그룹과 관련한 허위사실을 반복적으로 유포했다며 총 7개 채널을 상대로 약 2억8000만 원 규모의 손해배상 소송을 제기한 바 있다. 이번 소송에는 아일릿 소속사 빌리프랩과 아일릿 멤버들도 함께 원고로 참여했다.

하이브는 패스트뷰가 운영한 유튜브 채널 피플박스(People Box)와 다이슈(Da Issue)가 아일릿이 다른 아티스트를 모방했다거나 특정 음식을 언급해 타 아티스트를 비방하려 했다는 취지의 영상을 게시했다고 주장했다.

한편 아일릿은 지난달 30일 미니 4집 마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)를 발매하고 본격적인 활동의 포문을 열었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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