추혁진표 인생 찬가…‘엎어치나 메치나’ 10일 공개

추혁진 신곡 ‘엎어치나 메치나’ 발매 예고. 유선수엔터테인먼트 제공

가수 추혁진이 삶의 희로애락을 담아낸 신곡으로 돌아온다. 트로트 특유의 흥과 철학적인 메시지를 결합한 노래를 통해 자신만의 감성과 깊어진 보컬을 선보일 예정이다.

8일 소속사 유선수엔터테인먼트엥 따르면 추혁진은 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 ‘엎어치나 메치나’를 발매한다.

엎어치나 메치나는 공수래공수거의 의미를 바탕으로, 인생의 흐름을 담담하게 받아들이는 태도를 녹여낸 곡이다. 리드미컬한 멜로디 위에 세밀한 구성과 감정선을 더해 추혁진 특유의 개성 있는 창법을 극대화했다.

특히 곡은 ‘인생이란 그놈에게 물어본다면 뭐라고 대답할까요’라는 가사로 시작해 듣는 이들의 몰입을 이끈다. 추혁진은 절제와 폭발을 오가는 완급 조절로 곡의 메시지를 전달하며 깊은 울림을 더한다.

여기에 파트마다 호흡과 발성을 다르게 가져가는 섬세한 보컬 표현으로 곡의 밀도를 높였다. 감정의 흐름에 따라 변화하는 창법은 음악적 완성도를 한층 끌어올리며 추혁진만의 색깔을 선명하게 드러낸다.

추혁진은 보이그룹 에이션으로 데뷔한 뒤 TV조선 ‘미스터트롯2’와 ‘미스터트롯3’를 통해 대중에게 존재감을 각인시켰다. 특히 미스터트롯3에서는 최종 톱7에 이름을 올리며 뛰어난 가창력과 무대 장악력을 인정받았다. 최근에는 전국투어 콘서트를 성황리에 마치며 활발한 활동을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]