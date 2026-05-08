‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’… 파트너십 체결

한국여자프로골프협회(KLPGA) 대상포인트의 공식 명칭은 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’이다.

KLPGA와 웰컴저축은행이 손을 맞잡았다. 대상포인트 파트너십을 체결했다.

이번 파트너십으로 웰컴저축은행에는 대상포인트 파트너로서의 배타적 권리가 부여되고 KLPGA투어 중계 방송, KLPGA 공식 웹사이트 및 모바일 어플리케이션 노출 등 각종 미디어와 온라인상에서의 브랜드 인지도 확대 뿐만 아니라, KLPGA투어 대회장의 집합 광고 보드와 순위 보드를 통한 로고 노출 혜택이 주어진다. 또한, 웰컴저축은행은 브랜딩, 광고, 홍보, 프로모션 목적으로 KLPGA와의 결합 로고를 사용할 수 있다.

박종성 웰컴저축은행 대표이사는 “웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 파트너로서 함께 하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 파트너십을 계기로 스포츠 랭킹 플랫폼인 ‘웰컴톱랭킹’의 노하우를 통해 KLPGA 대상포인트 제도가 한층 더 발전된 방향으로 나아갈 수 있도록 기여하겠다”고 덧붙였다.

김상열 KLPGA 회장은 “여러 스포츠 분야에 후원하며 대한민국 스포츠 발전에 앞장서고 있는 웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 부문에 후원해 주신 것에 감사의 말씀을 드린다”며 “KLPGA와 웰컴저축은행이 한층 더 발전된 파트너십을 구축하고, 향후 한국 골프의 위상을 높이는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 답했다.

한편, 웰컴저축은행은 업권 최초 디지털금융 플랫폼 ‘웰컴디지털뱅크’와 업권 유일의 마이데이터 서비스인 ‘웰컴마이데이터’를 기반으로 금융 접근성과 사용자 경험을 혁신해온 국내 대표 저축은행으로, ‘고객 중심 금융’이라는 핵심 가치 아래 AI 금융 서비스와 생활밀착형 플랫폼 확대에 집중하고 있다. 아울러 ‘웰컴챔피언스컵’ 개최 및 프로 골프 선수 후원 등 다양한 활동을 통해 금융과 스포츠를 접목한 브랜드 활동도 강화하고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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