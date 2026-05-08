트루동, ‘피겨리 컬렉션’ 론칭 팝업 개최…한옥에 스며든 베르사유의 향기

사진=피겨리(Figuerie) 컬렉션

프랑스 퍼퓸 브랜드 ‘트루동’이 신임 크리에이티브 디렉터 휴고 페루가 선보이는 첫 번째 라인 ‘피겨리(Figuerie) 컬렉션’의 론칭을 기념하며 특별한 공간 전시를 기획했다고 8일 밝혔다.

브랜드의 역사적 유산과 동양적인 미감을 결합하기 위해 선정된 장소는 서울 북촌의 락고재 컬쳐 라운지 애가헌이다. 5월의 계절감을 담아낸 이번 팝업은 베르사유 궁전 무화과 온실에서 영감을 얻은 컬렉션의 서사를 한옥의 고즈넉한 정취 속에 감각적으로 녹여냈다.

한옥 내부의 세 가지 공간은 도심 속 비밀 정원 콘셉트로 조성되어 방문객에게 입체적인 후각 경험을 제공한다. 식물의 생명력과 채광이 어우러진 연출은 이른 아침 이슬 맺힌 온실의 문을 여는 듯한 몽환적이고 감각적인 분위기를 자아낸다.

사진=피겨리(Figuerie) 컬렉션 더보이즈 에릭

이번 피겨리 컬렉션은 초여름 아침의 습기 어린 식물성 공기, 신선한 그린 노트, 그리고 흙내음이 느껴지는 얼씨 노트를 통해 밝고 편안한 향기를 전달한다. 조향사 에밀리 부쥬는 자연의 찰나를 포착하여 이를 섬세한 피겨리 향으로 완성해냈다.

행사는 5월 9일까지 이어지며 사전 예약을 통해 방문한 고객들은 직접 향주머니를 제작해 보는 체험 프로그램 등 풍성한 콘텐츠를 경험할 수 있다.

행사 당일에는 더보이즈 에릭, 베리베리 강민 & 동헌, 스테이씨 아이사 & 윤, 언차일드 하은 & 티나 & 예은 등 다수의 셀럽이 방문했다. 컬렉션 제품은 전국 주요 백화점 트루동 매장 및 온라인 몰에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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