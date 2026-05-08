티모시 샬라메 픽 ‘벨링엄, 야말, 트리니티’… 아디다스 ‘2026 FIFA 월드컵’ 기념 ‘BACKYARD LEGENDS’ 공개

아디다스가 공개한 ‘이 구역 전설들의 이야기(BACKYARD LEGENDS)' 캠페인 영상에 등장한 주드 벨링엄(왼쪽)과 라민 야말

리오넬 메시와 배드 버니

티모시 샬라메가 픽한 ‘3인 드림팀’ 라민 야말, 주드 벨링엄, 트리니티 로드먼의 활약상은 어떨까.

아디다스가 ‘2026 FIFA 월드컵™’을 기념해 일상의 그라운드를 전설적인 서사로 풀어낸 ‘이 구역 전설들의 이야기(BACKYARD LEGENDS)' 캠페인 영상을 8일 전격 공개했다. 전 세계 모든 선수들에게 전하는 아디다스의 ‘널 믿어(You Got This)’ 메시지를 바탕으로, 경기장의 규모, 장소와 상관없이 경기에 대한 압박을 내려놓고 즐기는 ‘자유로운 플레이’가 전설의 시작이라는 메시지를 담아냈다.

이번 캠페인 영상에는 아카데미 후보에 오른 배우 티모시 샬라메가 주연을 맡았다. 리오넬 메시, 배드 버니, 라민 야말, 주드 벨링엄, 트리니티 로드먼 등 스포츠, 음악, 영화를 아우르는 세계적인 아이콘들이 대거 출연한다. 뿐만 아니라 관객들은 티모시 샬라메의 시선을 통해 수십 년간 로컬 그라운드를 지배하며 축구의 자유로움을 구현해 온 레전드 크루 3인방, 클라이브(Clive), 루시(Ruthie), 아이작(Isaak)이라는 가상의 인물을 만나게 된다.

레전드 크루 3인방은 지네딘 지단, 데이비드 베컴, 알레산드로 델 피에로 같은 90년대 축구 전설들조차 꺾지 못할 ‘로컬 피치의 제왕’으로 등장한다. 티모시 샬라메는 난공불락의 팀에 맞서기 위해 현시대 최고의 선수들인 벨링엄, 야말, 트리니티로 구성된 ‘3인 드림팀’을 결성해 흥미진진한 대결 구도를 그려낸다. 또한, 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레, 하피냐, 페드리, 플로리안 비르츠, 산티아고 히메네스가 카메오로 출연해 이야기의 풍성함을 더했다.

티모시 샬라메는 “어린시절 피어40(Pier 40)에서 축구를 하며 베컴의 프리킥, 델 피에로의 골, 지단의 발리슛을 나만의 방식으로 따라하며 함께 뛰는 꿈을 꾸고는 했다”며, “축구 팬으로서 아디다스와 함께 최고의 선수들과 작업하게 된 것이 믿기지 않는다. 2026년 올 여름 열린 월드컵이 너무나 기다려진다”고 말했다.

화려한 출연진과 함께 향수를 불러일으키는 사운드트랙, 90년대 스트리트 패션, 아날로그 감성을 배경으로 최첨단 CGI와 시각 효과를 접목해 ‘널 믿어(You Got This)’의 메시지를 단순하지만 강렬하게 담아냈다. 동네 경기장, 주차장, 잔디밭, 월드컵 무대 등 장소와 규모는 달라도 압박감 없이 자유롭게 즐기는 자들에게서 전설이 시작된다는 점을 표현했다.

아디다스 글로벌 브랜드 커뮤니케이션 부사장 플로리안 알트(Florian Alt)는 “이번 캠페인은 모든 선수가 월드컵에 앞서 느끼는 압박감을 즐거움으로 해소하길 바라는 마음으로 기획하게 됐다”며, “월드컵이라는 거대한 무대뿐만 아니라 집 앞 작은 공터, 모든 장소에서 전설이 탄생하고, 자유롭게 즐기는 모든 사람들이 주인공이다”라고 전했다.

아디다스는 ‘2026 FIFA 월드컵™’ 공식 경기구와 14개 참가국 유니폼 공급사로서, 월드컵 기간 동안 세계 최고의 경기장부터 전 세계 모든 백야드까지 축구를 사랑하는 이들과 함께할 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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