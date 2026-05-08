박민지·이가영의 레시피 ‘주먹밥’ 먹으러 가자… KLPGA, 농협경제지주와 손잡고 ‘아침밥 먹기 운동’ 캠페인

박민지가 8일 경기도 수원CC에서 열린 ‘2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십’에서 14번 홀에 마련된 ‘행복미(米) 밥차’ 앞에서 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

김효주가 8일 경기도 수원CC에서 열린 ‘2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십’에서 14번 홀에 마련된 ‘행복미(米) 밥차’ 앞에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공

‘아침밥 먹어요.’

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 농협경제지주와 손잡고 ‘아침밥 먹기 운동’ 캠페인을 진행한다.

KLPGA는 8일부터 10일까지 경기도 수원CC에서 열리는 ‘2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십’에서 ‘행복미(米) 밥차’를 운영한다. 대회 기간 동안 선수와 캐디에게 건강한 아침밥을 제공하기 위해 14번 홀 티잉 그라운드에서 주먹밥을 제공한다. 갤러리플라자 내 NH투자증권 부스에서도 대회장을 찾는 갤러리를 위해 마련했다.

김시현이 8일 경기도 수원CC에서 열린 ‘2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십’에서 14번 홀에 마련된 ‘행복미(米) 밥차’ 앞에서 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

특히 이번에는 NH투자증권 소속의 박민지(28), 이가영(27), 정윤지(26), 김시현(20), 최정원(21)이 직접 레시피 개발에 참여해 특별함을 더한 3종류의 주먹밥이 아침밥으로 제공되며 골라 먹는 재미를 더했다.

아울러 14번 홀에서는 ‘쌀 소비촉진을 통한 농심천심 운동’의 의미를 담은 뜻깊은 기부 이벤트 ‘미(米)라클존’도 진행된다. 선수들의 티샷이 ‘미라클존’에 안착 시 1회당 50만원 상당의 농협 쌀이 적립되며, 최대 3,000만 원 상당의 쌀과 쌀 가공식품이 각계각층의 미래 인재들에게 기부된다.

김민선이 8일 경기도 수원CC에서 열린 ‘2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십’에서 14번 홀에 마련된 ‘행복미(米) 밥차’ 앞에서 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

이번 캠페인은 지난해 KLPGA와 농협경제지주가 체결한 ‘쌀 소비촉진을 위한 아침밥 먹기’ 업무 협약의 일환이다. 우리 쌀에 대한 인식 개선 및 소비 장려를 통한 쌀 섭취 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

특별한 캠페인을 함께한 박민지는 “체력 관리와 건강을 위해서 아침밥을 꼭 챙겨 먹는데, 내가 개발에 참여한 주먹밥으로 먹으니 더 힘이 나는 것 같다”며 “선수들을 위해 주먹밥까지 제공해 주셔서 정말로 감사하고 선수들도 만족할 것이다. 밥힘으로 모두 좋은 플레이를 펼쳤으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

한편, KLPGA와 농협경제지주는 2024시즌부터 ‘행복미 밥차’를 운영하며 쌀 소비 촉진에 힘을 모으고 있다. 올 시즌에도 다양한 대회에서 쌀 가공식품 나눔 행사를 확대해 나갈 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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