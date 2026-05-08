[부고] 박도현(프로야구 키움 배터리코치)씨 빙부상

▲신갑우씨 별세, 박도현(프로야구 키움 배터리코치)씨 빙부상 = 6일, 빈소 광주보훈병원장례식장 5호실, 발인 10일, 장지 : 광주영락공원, 062-973-9164.
박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com
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입력 : 2026-05-08 13:38:33 수정 : 2026-05-08 13:38:33
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▲신갑우씨 별세, 박도현(프로야구 키움 배터리코치)씨 빙부상 = 6일, 빈소 광주보훈병원장례식장 5호실, 발인 10일, 장지 : 광주영락공원, 062-973-9164.
박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com
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