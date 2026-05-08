채정안, 플리마켓 수익금 1500만 원 기부…자립 청년 지원 나섰다

사진 = 키이스트

배우 채정안이 의미 있는 나눔으로 또 한 번 따뜻한 감동을 전했다.

채정안은 7일 사단법인 ‘위키코리아’를 찾아 기부금 1500만 원을 전달하고 자립 준비 청년과 미혼부모 등을 위한 봉사활동에도 직접 참여했다.

이번 기부금은 4월 27일 서울 강남구 신사동의 한 카페에서 열린 유튜브 채널 ‘채정안TV’ 플리마켓 수익금으로 마련됐다. 당시 채정안은 직접 소장품과 애장품을 내놓았으며, 여러 브랜드와 구독자들의 참여가 더해져 의미를 키웠다.

특히 이번 후원은 개인 이름이 아닌 ‘채정안TV와 채소들’ 명의로 전달돼 더욱 뜻깊었다. ‘채소들’은 채정안 팬덤의 애칭으로, 팬들과 함께 만든 나눔이라는 점에서 의미를 더했다. 기부금은 위기 청소년 및 자립 준비 청년 지원 사업과 교육관 설립 등에 사용될 예정이다.

채정안은 기부금 전달에 그치지 않고 현장 봉사에도 직접 참여했다. 그는 “당신은 혼자가 아닙니다”라는 메시지가 담긴 상자를 직접 접고 포장하며 진심 어린 마음을 전했다.

한편 채정안은 현재 방송과 유튜브 활동을 병행하며 활발히 활동 중이며, MBC에브리원·E채널 ‘돌싱N모솔’ MC로도 출연하고 있다.

한편 채정안은 채정안은 현재 MBC에브리원·E채널 예능프로그램 '돌싱N모솔'에서 MC로 활약하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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