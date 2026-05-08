헤이지니, 아들 없이 떠난 여행 논란 해명…“건강이 최우선”

사진 = 헤이지니 SNS 계정

크리에이터 헤이지니가 아들 없이 여행을 떠난 이유에 대해 직접 해명했다.

헤이지니는 7일 자신의 SNS를 통해 “왜 승유는 여행 안데려가나요?”라는 질문에 대해 “승유는 1월 감기를 시작으로 4개월째 항생제를 먹고 있다”며 건강 상태를 설명했다. 이어 중이염 7단계로 고생을 해왔다고 밝히며 소아과, 이비인후과, 대학병원, 어린이전문병원을 오가며 여러 검사를 받기도 했다고 전했다.

그러면서 “정말 필요한 외출 또는 간단한 산책 외에는 최대한 집에서 쾌적한 환경과 컨디션을 유지해주려고 노력하고 있다”며 “조금만 안좋아져도 누런 콧물로 코가 막히다보니 새벽 내내 힘들어하고 중이염이 심해지기에”라며 아이의 컨디션을 위해 외출을 자제하고 있는 상태라고 설명했다.

또한 “승유랑 함께하고 싶은 마음이 가득하지만 건강이 최우선이기 때문에 상황에 따라서 승유랑 함께 할 때도 함께하지 못할 때도 있다”면서 “‘승유는 왜 안데려가나요’ ‘승유는 어딨나요’ 등의 댓글들이 달리다보니 어느 순간 가족 다같이 찍은 사진이 아니면 올리는게 망설여지더라”며 일부 댓글로 인해 속상했던 마음도 전했다.

한편 헤이지니는 2018년 키즈웍스 이사 박충혁과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등을 통해 육아 일상을 공개한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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