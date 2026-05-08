모바, 네이버 ‘신상위크’ 참가…로봇청소기 ‘Z70 울트라 롤러 컴플리트’ 선봬

사진=모바

모바가 ‘신상위크’에 참여한다.

네이버 글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)가 오는 5월 11일부터 17일까지 진행되는 네이버 쇼핑 ‘신상위크’에 참여한다고 8일 밝혔다.

모바는 이번 행사에서 로봇청소기 플래그십 모델인 ‘Z70 울트라 롤러 컴플리트(Z70 Ultra Roller Complete)’를 주력으로 선보이며 로봇청소기 시장 공략에 나선다. 특히 행사 첫날인 5월 11일 오후 7시에는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 Z70 울트라 롤러 컴플리트 제품 기능을 소개하고 시청자 전용 혜택을 제공할 계획이다.

업체에 따르면 Z70 울트라 롤러 컴플리트는 36,000Pa의 강력한 흡입력과 실시간 오수 회수 및 18N의 가압력을 지원하는 하이드로포스(HydroForce™) 2.0 물걸레 시스템을 탑재했다. 270mm 초광폭 롤러 맙으로 청소 효율을 높였으며, 9cm 높이의 장애물을 넘는 스텝마스터(StepMaster™) 2.0 기술과 96mm 초슬림 디자인의 플렉스스코프(FlexScope™) 내비게이션을 적용했다. 또한 AI 시스템을 통해 300종 이상의 물체를 식별하며 정밀한 청소를 수행한다.

모바 관계자는 이번 신제품 Z70 울트라 롤러 컴플리트가 모바의 혁신 기술을 집대성한 모델임을 밝혔으며 상세 내용과 혜택은 5월 11일부터 네이버 모바 공식 브랜드스토어에서 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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